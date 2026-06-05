令和ロマン・松井ケムリの33歳生誕祭に元ヤンギャルが登場。タトゥーが見えるビキニ姿に衝を受ける場面があった。

【映像】胸元のタトゥーあらわなビキニ姿

6日1日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）シーズン1』#5が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいく。

今回の企画は5月29日に33歳の誕生日を迎えたケムリをお祝いする「松井ケムリ生誕祭」。4人はケムリに“最高のツッコミ”をプレゼントするため、雑誌『nuts』モデルの“浜松の元ヤン”田中るるを招集。るるは#1の「二代目ベッキーオーディション」に参加していた、雑誌『nuts』モデルの“浜松の元ヤン”。

るるはビキニ姿で登場し、お笑い芸人・ですよ。のネタを大声で叫びまくった。胸元にはタトゥーが彫られ、ケムリは「すんごいタトゥー入ってる！」と衝撃を受けていた。視聴者からも「スタイル良いな」「美ボディ」などのコメントが寄せられた。