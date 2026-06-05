シンガー・ソングライターで、一夫多妻制アイドルユニット「清竜人25」のプロデューサー兼メンバーを務めた清竜人（37）が5日、Xを更新。活動再開および新グループを結成したことを発表した。

清は25年末をもって新たな音楽活動へ向けた準備期間に入るとして音楽活動を一時休止していたが、「みんな久しぶり〜！ど派手に活動再開するよ〜」と報告。「さて新グループ！！！『清竜人FRIENDS』大結成！！！竜人、しおん、かのん、シケモック、ルービーの5人で世界にハッピーを届けるよ！」と、新グループ名およびメンバーを披露した。

8月に新グループの初ワンマンライブを開催することもあわせて発表し「なんと！全新曲10曲以上やるよ〜！」と告知。「最っ高のグループ！ぜひ観てね〜！！！」と呼びかけた。

新メンバーの双子姉妹、畝本心音（うねもとしおん）と香音（かのん）も自身のXでグループ参加を報告。姉の心音は「たくさんの方に届きますように 頑張ります！！！竜人くん誘ってくれてありがとう みんなこれからよろしくね〜」と呼びかけ、妹の香音は「私たち“清竜人FRIENDS”でみーんなに沢山の歌声と勇気やエネルギーを届けていきます！竜人くんこれからよろしくね！！みんなー！私たちと仲良くしてね」と投稿した。