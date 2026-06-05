北朝鮮による拉致被害者、横田めぐみさんの父、滋さんが亡くってから6月5日で6年です。1日も早い帰国を願いめぐみさんの同級生が1台のラッピングバスを走らせます。



路線バスに描かれた3人の親子。そこには再会を喜び合う姿が…



＜めぐみさんの同級生 池田 正樹さん＞

「こういう風に3人で抱き合う姿 を見たかったんですけど……早紀江お母さんには必ず抱き合ってほしいと思います」



横田めぐみさんは1977年、新潟市の中学校からの下校途中、北朝鮮の工作員に拉致されました。





めぐみさんと小・中学校で同級生だった池田正樹さんです。同級生の会で費用を負担し、バスのラッピング広告を出すことにしました。ナンバープレートには早期帰国を祈って、はち・はち・きゅー”889（はやく）”のメッセージが込められています。さらに、バスの車内にもポスターを掲示。めぐみさんの誕生日に合わせて10月に開くチャリティーコンサートへの参加を呼びかけます。再会を誓うこのポスターは新潟交通の路線バス50台に掲示されます。＜横田めぐみさんの同級生 池田正樹さん＞「みなさん忘れてしまいがちですけど思い出していただいて、早期帰国を一緒に思いを寄せていただいて願って祈っていただきたいと思います」めぐみさんの父、滋さんは最愛の娘との再会を果たせないまま6年前の6月5日、87歳で亡くなりました。90歳になった母・早紀江さん。葛藤を抱えながら再会の日を待ち続けています。池田さんが電話をかけると…「忘れないで最後まで力を貸してほしい」。早紀江さんはそう語りました。【めぐみさんの母・早紀江さん】「人の目に触れる、これは（拉致問題は）まだ解決していないんだ、何をやっているんだ、頑張らなくちゃってみんなが思いながら見てくださる。大事なことだなと非常に感謝しております。」池田さんはめぐみさんが帰ってくる日までラッピング広告で貢献し続けたいと話します。このバスは、6月6日から新潟市内を走る予定です。