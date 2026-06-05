ライアン・ガルシア緊急来日、クロフォード合弁会社に参画を発表 井上尚弥vs中谷潤人や天心、安保を語る
ボクシング・WBC世界ウェルター級王者のライアン・ガルシア（米国）が緊急来日し、5日に都内のabc株式会社で会見を行い、同社とテレンス・クロフォードが設立する合弁会社「Crawford Production Japan」の広報戦略アンバサダー就任が発表された。
【写真】”ボクシング界のスーパースター”ライアン・ガルシア＆三浦孝太の2ショット
アメリカ・カリフォルニア州出身のガルシアは、端正なルックスと確かな実力、そして破天荒な言動で世界的な人気を誇り、SNS総フォロワー数が1200万を超えるボクシング界のスター選手。今年2月にはマリオ・バリオスに勝利し、キャリア初となる正規王座を獲得した。
2024年大みそかにはRIZINのリングで安保瑠輝也との対戦が決定。アメリカの会見で「F**K You!!」を連発するバチバチムードで盛り上げたが、自身の負傷で翌春に延期され、そのまま実現されず事実上消滅した。
24年7月の『超RIZIN.3』観戦以来の2年ぶりの来日で、ベルトとともに会場に登場したガルシアは「日本のファンに会えることを楽しみにしています」とあいさつ。同社ではアドバイザーとして、自身のグローバルな発信力を生かしファイターの価値を最大化するために協力していく。
詳細は明かさなかったものの9月にビッグマッチを控えており、ガルシアの日本での試合について松田社長は「現時点では考えていない」と語ったが、将来的な可能性については否定をせず。ガルシアも先月に東京ドームで行われた井上尚弥vs.中谷潤人のビッグマッチをチェックしており、「素晴らしい試合だったが、終盤にかけて井上が強さを発揮したと思います」と分析した。
さらに、今回の来日で井上と交流する可能性を明かし、那須川天心についても「いいボクサーだと思います」と話すなど、日本のリングへ興味を示したガルシア。会見の最後にはサッカー選手の三浦知良の次男で格闘家の三浦孝太を呼び込み、「近日中に彼とミート＆グリートをやるよ」と語ったが、安保との再戦については「あれはサイドプランだった。今の僕はボクシングの王者だからね」と否定的だった。
【写真】”ボクシング界のスーパースター”ライアン・ガルシア＆三浦孝太の2ショット
アメリカ・カリフォルニア州出身のガルシアは、端正なルックスと確かな実力、そして破天荒な言動で世界的な人気を誇り、SNS総フォロワー数が1200万を超えるボクシング界のスター選手。今年2月にはマリオ・バリオスに勝利し、キャリア初となる正規王座を獲得した。
24年7月の『超RIZIN.3』観戦以来の2年ぶりの来日で、ベルトとともに会場に登場したガルシアは「日本のファンに会えることを楽しみにしています」とあいさつ。同社ではアドバイザーとして、自身のグローバルな発信力を生かしファイターの価値を最大化するために協力していく。
詳細は明かさなかったものの9月にビッグマッチを控えており、ガルシアの日本での試合について松田社長は「現時点では考えていない」と語ったが、将来的な可能性については否定をせず。ガルシアも先月に東京ドームで行われた井上尚弥vs.中谷潤人のビッグマッチをチェックしており、「素晴らしい試合だったが、終盤にかけて井上が強さを発揮したと思います」と分析した。
さらに、今回の来日で井上と交流する可能性を明かし、那須川天心についても「いいボクサーだと思います」と話すなど、日本のリングへ興味を示したガルシア。会見の最後にはサッカー選手の三浦知良の次男で格闘家の三浦孝太を呼び込み、「近日中に彼とミート＆グリートをやるよ」と語ったが、安保との再戦については「あれはサイドプランだった。今の僕はボクシングの王者だからね」と否定的だった。