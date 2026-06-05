パジャマ姿の高齢女性を発見　お手柄プードルに感謝状…散歩しながら地域の見守り「ワンパト隊」の一員　広島・府中町

行方不明の女性を発見したとして、感謝状を贈られたミディアムプードルの六太くんと飼い主の東矢恵理さん。

六太くんは散歩しながら見守りも行う防犯ボランティア「広島ワンパト隊」の隊員犬。

2025年12月のこと、散歩兼見守りパトロール中のことでした。

六太くんの飼い主・東矢恵理さん：

（女性が）このあたりで柵をもって向こうを見たりこっち見たりして。パジャマを着ていた。

路上でパジャマのまま、辺りを見回す高齢の女性が。

人懐っこい六太くんが駆け寄ります。

女性は名前や住所は言えませんでしたが、昔、犬を飼っていたことを思い出し表情が和らいだといいます。

交番へ送り届ける途中で探していた家族と遭遇。

無事、引き渡すことができました。

六太くんの飼い主・東矢恵理さん：

感謝状をもらえたのはすごく光栄。六太と散歩していただけで地域の役に立てたというのが一番うれしい。これからも地域の見守り活動を続けていきたい。

地域の見守り活動を行える人材が不足しているいま、新たなる担い手としてワンパト隊に期待がかかります。