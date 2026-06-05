日本の南西にある熱帯低気圧は、台風6号と同じようなルートをたどる見込みで、週末から月曜日にかけて再び大雨に警戒が必要です。

これからの季節、天気が急に変わりがちですが、雨に濡れた靴をいち早く乾かす方法とは?（2026年6月5日午後4時50分頃放送）

【写真を見る】靴の“ニオイ対策”に使うのは「トイレットペーパーの芯」

週末に関東の“梅雨入り”か 台風6号と同じルートで接近中

森田正光 気象予報士:

いよいよ梅雨シーズンが始まります。既に西の方では梅雨入りしており、東海・関東もおそらくは週末ごろから入ると思われます。

【2026年梅雨入りマップ（平年）】

▽既に「梅雨入り」済み

近畿、中国、四国、九州北部、九州南部、奄美、沖縄



▼6月6日ごろ:東海

▼6月7日ごろ:関東甲信

▼6月11日ごろ:北陸

▼6月12日ごろ:東北南部

▼6月15日ごろ:東北北部

今後の天気予報によりますと、関東でも日曜（7日）夕方ごろから雨が降り、月曜（8日）午前中までは強い降り方をすると思われます。

警戒すべきポイントは、6月6日朝の段階で台湾の北東にある「熱帯低気圧」と、その東にある梅雨前線です。

梅雨前線と熱帯低気圧が合流すると「温帯低気圧」になるのですが、「熱帯低気圧から変わった温帯低気圧」は、湿った空気を大量に持っているため、通常の低気圧よりも危険度が高いです。



水蒸気が増えれば増えるほど、雨の量も増えますので、「熱帯低気圧から変わった温帯低気圧」は雨の量も多くなります。

6日午後6時時点で台湾の北東にある「熱帯低気圧」の雨雲は、台風6号とほぼ同じルートを通る見込みです。



予想では、今回の熱帯低気圧は、台風6号の半分の雨量となっています。

日比麻音子キャスター:

なぜ熱帯低気圧は同じようなルートを通っているのでしょうか。

森田正光 気象予報士:

気圧配置は一旦出来上がると、その後それほど変わりません。上空の偏西風が西から東へ流れているため、気圧配置の位置関係によって低気圧のルートが決まります。



そのため、台風の場合も前回の台風を追いかけるように、同じようなルートを通っていくことはよくあります。

日比キャスター:

台風6号ではしっかり降った場所もありました。土砂災害なども引き続き、気をつけたいところですね。

森田正光 気象予報士:

台風6号の影響で既に地盤が緩んでいます。特に山の南東側の斜面では降りやすいと思いますので注意が必要だと思います。

梅雨の悩み「濡れた靴を早く乾かしたい」気になるニオイ対策も

日比キャスター:

雨の季節が本格化している中、濡れた靴をどうしていますでしょうか。



靴選びのシューフィッター・佐藤靖青さんに、より良い靴の乾かし方を聞きました。

【濡れた靴をいち早く乾かすには】

※シューフィッター・佐藤靖青さんによると

（1）インソールを取り外す

→インソールは汗や脂など汚れがついているため臭いの原因になる。洗えるインソールは洗濯機などで洗う

（2）靴の中と外をタオルでしっかり拭く

→こするのではなく、叩くようにしっかりと拭く

（3）中まで風が通る方向にサーキュレーターを配置

ちなみに、ドライヤーなど熱い風を当てすぎるのはNGとのこと。接着剤が溶けて、ソールが剥がれてしまうかもしれないということです。

Nスタ調べによると、たっぷり濡らしたスニーカーが4時間ほどで乾きました。

気になるニオイについても、大王製紙・エリエールによるアドバイスを見つけました。

【ニオイ対策に…トイレットペーパーの芯】

※大王製紙・エリエールによると

（1）芯に消臭スプレーを吹きかける

（2）靴の中に芯を入れる

芯を使うことで、型崩れ防止＆内部の空気が循環しやすいため、芯に吹きかけた消臭スプレーのパワーが靴全体に広がるとのことです。

「濡れた靴下」外出先でも乾かせるかも…

日比キャスター:

レインブーツを履いていても、靴下が濡れるという経験ありませんか。

【外出先で靴下濡れたら…】

※朝日建設より

（1）ホット用のペットボトルにお湯を入れる（※熱湯はNG）

（2）濡れた靴下をかぶせる

Nスタ調べによりますと、約1時間後に乾いたということです。

皆さん、靴をどこにしまっていますか?



シューフィッター・佐藤靖青さんによりますと、購入時の箱に入れておくのはNG。箱の中は湿気が多くカビの原因になるそうです。

【靴のベストのしまい方】

▼押し入れの上に、不織布の袋に入れる

・押し入れの上は、家の中でもとりわけ湿気が少ない場所。

・靴を直接そのまま押し入れに入れるのに抵抗がある人は、不織布の袋に入れてしまう。