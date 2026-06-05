【ニューヨーク＝山本貴徳】１１日に開幕するサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会の観戦チケット価格が高騰しており、米国で波紋を広げている。

決勝戦は最も安い席でも１００万円を超えているほか、人気チームの試合でも高値が相次いでいる。

大会は米国、カナダ、メキシコの１６都市で計１０４試合を行い、決勝は７月１９日に行われる。国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は今大会、需要に応じて価格を変える「ダイナミックプライシング」を採用した。チケットはＦＩＦＡの公式サイトで販売されており、転売用のページも設けられている。民間サイトでもチケットは売買されている。

価格動向をまとめている「チケットデータ」によると、決勝戦の最安値は米東部時間４日午後１１時（日本時間５日正午）時点で７２５６ドル（約１１６万円）だった。米スポーツ専門局ＥＳＰＮによると、ＦＩＦＡの転売サイトでは４月、決勝戦のチケットが１枚約２３０万ドル（約３億６８００万円）で出品されたケースが確認されたという。

日本の１次リーグ３試合も高値となっている。同サイトによると、最安値はオランダ戦が６６８ドル、チュニジア戦が４６７ドル、スウェーデン戦が４９８ドルとなっている。

価格高騰への反発も強まっている。ニューヨーク州とニュージャージー州の司法長官は５月、チケットの価格や販売方法を巡り、ＦＩＦＡに召喚状を出した。ニューヨーク市のゾーラン・マムダニ市長は、市民向けに１枚５０ドルの格安チケット１０００枚を抽選販売する対策を打ち出した。

これに対し、ＦＩＦＡのジャンニ・インファンティノ会長は、１次リーグのチケットの２５％は３００ドル未満で購入できると説明し、販売方法などに問題はないとの認識を示している。

ただ、決勝戦会場となるニュージャージー州のスタジアム周辺では、交通費も高騰している。地元交通当局は、試合当日のニューヨーク中心部からスタジアム最寄り駅までの鉄道往復運賃を当初１５０ドルに設定したが、高すぎるとの批判を受け、９８ドルに引き下げた。それでも通常運賃の７倍以上となっている。