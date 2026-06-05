俳優の階晴紀（26）が5日、自身のインスタグラムで、今月1日付でニチエンプロダクションに所属したことを報告した。階は中道改革連合の階猛幹事長（59）の次男。3月末で太田プロダクションを退所していた。

「いつも応援してくださる皆様へ」と書き出し、「この度、私、階 晴紀は、2026年6月1日付で ニチエンプロダクションに所属する運びとなりました」と報告。「新しい環境で『始まりがまた始まってゆく』ことに喜びと感謝の想いで胸がいっぱいです」と思いをつづった。

「これからは、俳優としての活動はもちろんのこと、これまでの経験を活かしたモデルやかねてより関心のあったトークのお仕事など、活動の幅を広げ、様々な挑戦に全力を尽くしてまいります」と意欲を明かし、「仮の宣材写真で恐縮ですが、以前よりお伝えしていた『今後のこと』について取り急ぎご報告です」と2枚の宣材写真を投稿。

「まだまだ未熟者ではございますが、今後とも階晴紀をご贔屓いただけますと幸いです。引き続き、ご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます」とメッセージを送った。

階はオーディションを経てTBS日曜劇場「下剋上球児」（2023年）に出演。野球経験を生かし、第4、6話に多気高校のエース・観月役で登場した。2024年には「JJ モデルオーディション2025 J-BOY #国民的彼氏」でファイナリストに選出された。