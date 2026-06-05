無免許運転疑いで逮捕の中国籍の男、1年前に小学生ひき逃げ　裁判での「一切運転しない」証言と矛盾する行動

小学生を車ではねて逃走した事件を起こし執行猶予中だった中国籍の男が、無免許運転の現行犯で逮捕されました。

裁判で男は「今後一切車を運転しない」と語っていましたが、少なくとも1カ月前から無免許運転を繰り返し行っていたとみられます。

無免許運転の疑いで現行犯逮捕されたのは、中国籍の膵針架撞深圈43）です。

この男が約1年前、埼玉・三郷市で起こしていたのが、下校中だった小学生の列に大型SUV車が突っ込み現場から逃走した、ひき逃げ事件です。

小学6年生の男子児童4人が重軽傷を負ったこの事件。

発生直後の映像では、車から降りてきた舁撞深圓子供たちに手を合わせ謝るようなしぐさを見せています。

舁撞深圓賄時、酒を飲んだ状態で車を運転。

さらに、救護などを行わずに現場から逃走したのです。

周辺の防犯カメラが逃走の様子を捉えていました。

数日後、埼玉県内の警察署で撮影された映像。

舁撞深圓知人とともに出頭したのです。

その後、逮捕・起訴された舁撞深圓郎枷修如◆嶌８紊楼貔攫屬魃薪召靴覆ぁ廚覆匹半攜澄

懲役2年6カ月、執行猶予4年の有罪判決となったうえ、免許取り消しの行政処分を受けていました。

しかし、この判決から約7カ月後、裁判で述べた反省の言葉と矛盾する行動が明らかになります。

2026年4月に寄せられた情報をもとに捜査していた警察が3日、無免許で車を運転する舁撞深圓魍稜А

駐車場に車を止めたところで現行犯逮捕したということです。

その直後に現場で撮影された写真を見ると、舁撞深圓運転していたとみられる車がレッカー移動されています。

今回、無免許運転の疑いで逮捕された時に乗っていた車は2025年、ひき逃げ事件を起こした時の車と同じ車。

この車を運転する舁撞深圓了僂自宅近くで度々、目撃されていました。

近隣住民からは「誰でも見られるようなところに堂々と（車を）置いて普通に運転している。10回以上は見ている。何で乗っているんだろうと思った」「去年ちょっと変装というか、サングラスしたりマスクしたりして運転していた。今年入ってからはそういうのしていなくて、普通に運転していた。ちょっと怖いですよね、あり得ないです本当に」といった声が聞かれました。

調べに対し黙秘しているという舁撞深圈

警察は、無免許運転を繰り返していたとみて捜査しています。