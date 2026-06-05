国会では“中傷動画疑惑”をめぐり、5日も野党側が追及しました。高市首相は週刊誌が報じた音声を“昨夜聞いた”とした上で“違和感があった”と答えました。

■高市首相、音声データ「昨夜遅く確認した」

「有料なので確認できない」。週刊文春が報じた音声データについて、4日はそう話していた高市首相。ということで…5日、野党は…

立憲民主党 岸議員

「文春にも快諾いただいて、首相に音声データを聞いてもらうよう事前にお願いしている。お聞きいただけましたか？」

高市首相

「動画を昨夜遅く確認しました。内容は『広く国民の声を聴くためにはどうしたらいいか』というもの」

音声データは、高市首相の秘書と先の衆院選などで、他候補の誹謗中傷動画を作成したとされる男性とのやりとり、とされています。

■高市首相、音声に「違和感あった」

立憲民主党 岸議員

「内容ではなくて公設秘書の声かどうかを聞いている。本人にも確認したかどうか」

高市首相

「まず秘書本人かどうか、あのような音声を基に判断することは難しゅうございます。秘書のものとされた音声も、私と会話している時よりも、かなり高い声でハキハキとしゃべっていたので違和感がありました。これはどう考えても確認のしようがございません」

■「きちんと答えていない」野党からは不満噴出

立憲民主党 岸議員

「（秘書と男性）やりとりしてきた事実がある。これは認めますか？」

高市首相

「やりとりをしてきたことを『私が認められるか』というと、それはわからない。これまでも確認はしてまいりました」

“首相が質問にきちんと答えていない”と野党からは不満が噴出。何度も答弁がストップする事態に。

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立憲民主党 岸議員

「週刊文春がねつ造しているのか、それとも秘書が事実を言っていないのか」

高市首相

「秘書に確認し昨日も音声データを聞き、その上で答弁している。委員（岸議員）はあくまでも週刊誌の記事が正しい、私の答弁が間違っている、そういう印象操作をしている。大変心外です」

質問と答えが、なかなか、かみ合いません。

■「なんで私がお金を…」秘書も“有料会員”嫌がる

その後も…

共産党 山添議員

「公開された音声が秘書自身のものか、本人には確認した？」

高市首相

「私が確認しました」

共産党 山添議員

「いや、本人に確認したか」

◇

改めて問いただすと。

高市首相

「昨日、夜中から何度か電話をした。けさようやくつかまった、本人に話をした。『オンラインに出ているやつ（音声）を聞いてみてくれ』と言ったら『なんで私が有料会員にならなきゃいけないんですか』と」

秘書も高市首相同様、“有料会員”を嫌がったようで。

高市首相

「『私たちが知らない人の主張を一方的にかき立てるストーリーを作っている、そんな所に対しなんで私がお金を払わないといけないんですか』と、キレられましたよ。でも私は確認しました、音声を確認しました」

■週刊誌側へ抗議は？ 首相「そういうことに時間を使ってる暇はない」

「週刊誌側へ抗議などを検討していないのか」と問われると…

高市首相

「過去、週刊誌側に弁護士とともに抗議文を送ったこともあった。訴えたこともあった。何の効果もなかったです。名誉の回復もなされません。今私は日本国を背負って国家経営に取り組んでいる。本当にそういうことに時間を使ってる暇はない。そういう思いでございます」

◇

日本テレビ政治部・矢岡亮一郎官邸キャップ

「選挙における誹謗中傷は民主主義の根幹『選挙の公正性』を揺るがしかねない大きな社会問題です。『秘書を信じる』という高市首相は、『人格批判はしない、長年の政治スタイル、矜持だ』とも反論しました。今この矜持にかけて説明を尽くすことが求められています」

野党側は、高市首相の秘書らを国会に呼び、説明するよう求めています。