村を滅ぼさんとするドラゴンを阻んだのは… オチの変化球を楽しめる！ 食にまつわる4コマ漫画【書評】
【漫画】本編を読む
オチの変化球を楽しめる『文学的なオチが癖になる 雪のヤドカリ4コマ劇場』。漫画家・イラストレーターの雪のヤドカリさん（@yukinohotel）の世界観を満喫できる4コマ漫画だ。
「ブラックな食」をテーマにした作品4つをご紹介したい。
焼肉屋で肉を焼いている、とあるグループ。「おっ 焼けてんじゃん。もーらい」と、ひとりが網の上の肉を取ろうとする。「あーーっ!!」と抗議の声を上げる残りのふたり。
2つ目は、異世界ファンタジーな世界観。ドラゴンらしく、辺境の村でも滅ぼそうかと思い立つ、おそろしげなドラゴン。
しかし、いざ村に行ってみると、思いがけない歓迎ぶりで……。「胃袋を掴まれる」という言葉があるが、どうやらドラゴンにも適用されるらしい。
3つ目は、温泉街に来た友人ふたりの話。名物の黒たまごを食べると寿命が1年延びるそうだ。「これ毎年食べれば永遠に生きられるじゃんw」なんて軽口を叩く若者に、地元のおばあさんは予想外の反応をして……。
4つ目はお腹を空かせたサラリーマンが主人公。初めて行く定食屋で「カロリー定食」なるものを見かける。「ガッツリ系かな」と注文したものの、出てきたのは変化球な食べ物で……。
どれもこれもストレートではない4コマ漫画。ランチのお供に気軽に読んでみてはいかが？
文＝雨野裾