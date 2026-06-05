RCベルグ、夏のワンフェスに向けレジン材料の販売再開と価格改定を発表。量は確保し、ディーラーの要求に応える体制をアピール
RCベルグは公式Xにて、レジン材料販売再開と価格改定を発表した。6月4日より販売再開、価格は1kgあたり200円値上がりする。
現在通販ページでのカラーレジン「ファインキャスト ゴールドレッド（金赤） 180秒タイプ」が2,365円。ページでは様々なカラーレジンや硬化剤といったツールが販売されている。
RCベルグのレジンはワンダーフェスティバルでのガレージキット販売において、その材料となる。価格は上昇したものの、ディーラー達の要求に応えられる量を確保した、というアナウンスは心強いところだ。
【レジン材料販売再開と価格改定につきまして】- ＲＣベルグ@夏イベント向け注型予約開始！ (@RCBelge1984) June 3, 2026
販売再開：6月4日（木）
価格改定：1kgあたり200円UP ※国際情勢の影響による原材料費高騰のため
今回は十分な数量をご用意しました。 当面の間、売り切れの心配はございませんので、焦らずご自身のペースでご注文いただけます。 #ワンフェス