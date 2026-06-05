ビッグボーイ福袋2026が登場！限定グッズ＆お食事券付きのお得な夏セット

ハンバーグ＆ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」から、毎年人気の福袋企画「ビッグボーイ夏の福袋2026」が登場します。2026年6月5日（金）10:00より抽選予約販売がスタート。夏のビーチをイメージした可愛らしいデザインのオリジナルグッズに加え、全国の店舗で利用できるお食事券3,500円分がセットになった見逃せない内容です。夏のお出かけや毎日の暮らしに役立つアイテムが揃った、ファン必見の福袋をご紹介します♪

福袋の内容と価格をチェック

「ビッグボーイ夏の福袋2026」の価格は4,000円（税込）。セットにはオリジナルグッズ4点と、お食事券3,500円分（500円×7枚）が含まれています。

お食事券は全国のビッグボーイ・ヴィクトリアステーションで利用可能で、有効期間は2026年7月1日（水）～2026年12月31日（木）です。

1回の食事で複数枚利用できるため、家族や友人との食事にも活躍します。

抽選予約受付期間は2026年6月5日（金）10:00～6月19日（金）23:59まで。当選結果は6月26日（金）16:00～18:00頃にメールで通知されます。受取期間は7月1日（水）～7月15日（水）です。

※抽選販売数が予定数に満たなかった場合のみ店頭販売を実施します。

※応募はおひとり様1回までとなります。

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夏のお出かけに活躍する限定グッズ

今回の福袋には、夏らしいモチーフと“大俵ハンバーグ”のイラストを散りばめた限定デザインのグッズが揃っています。

まず注目は「レジカゴ対応バッグ」。サイズは約W400（底W370）×H280×D220mmで、一般的なレジカゴに対応した大容量仕様です。

裏地にはアルミ素材を採用し、保冷剤を入れられる内ポケット付き。買い物やレジャーにも便利です。

「ウォーターボトル」は容量1,000mlの大容量タイプ。サイズは約Φ75×H280mmで、軽量ながらしっかり水分補給ができます。マットな質感と可愛いデザインも魅力です。

さらに、約W1600×H900mmの大判サイズの「レジャーシート」は、ピクニックやイベントで大活躍。2～3人でゆったり使用できます。

「白雲石コースター」は約Φ103×H8mm。吸水性に優れた素材を使用し、夏らしいビーチデザインが毎日のティータイムを彩ってくれます。

抽選販売の応募方法と注意点

応募は「ビッグボーイ夏の福袋2026」特設ページから行います。受取店舗は応募時に第2希望まで指定可能です。

受取店舗の変更や応募後のキャンセルはできません。また、転売目的での購入は禁止されています。

応募状況によっては希望個数の一部のみ当選となる場合もありますので、あらかじめ確認しておきましょう。

全国159店舗（2026年6月5日時点）のビッグボーイ・ヴィクトリアステーションが対象となっています。

夏をもっと楽しむなら福袋を見逃さないで

ビッグボーイ夏の福袋2026は、お食事券だけでもお得感がありながら、実用性の高い限定グッズがセットになった魅力的な内容です。

夏のビーチをイメージした可愛いデザインは、持っているだけで気分が上がりそう♡

抽選販売となるため、気になる方は早めの応募がおすすめです。お得にお食事を楽しみながら、夏のお出かけにも活躍するアイテムをぜひ手に入れてみてください♪