「絶対に真似しないでください」マクドナルド、ロナウジーニョの神業動画に反響！ 「色んな意味でヤバい」
「絶対に真似しないでください」マクドナルド、ロナウジーニョの神業動画に反響！ 「色んな意味でヤバい」
マクドナルドの公式X（旧Twitter）は6月4日、投稿を更新。元サッカー選手・ロナウジーニョさんとバルセロナ所属のラミン・ヤマル選手が共演した動画を公開しました。
【動画】ロナウジーニョとヤマルの神業動画
「彼らじゃないと、こんなことできない...」同アカウントは「ロナウジーニョとヤマル。彼らじゃないと、こんなことできない... ※絶対に真似しないでください」とつづり、動画を1本載せています。2人はリフティングをしながらパスを続け、最後に店舗の屋根にある「M」の看板の間にロナウジーニョさんがサッカーボールを挟み込む神業を披露。ロナウジーニョさんは「どうだ？」と聞き、ヤマル選手は「ヤバいっす」と答えています。
コメントでは「なるほど、ロナウジーニョしか無理だな確かにwww」「絶対マネするやついるやろ。看板折れるんじゃねw」「言ってたマクドコラボほんまに来る？それなら熱過ぎるけどな…」「AI時代だけどロニーがやったなら多分リアルだなと信じられる」「色んな意味でヤバいっす」などの声が寄せられました。
「ロナウジーニョきたぁーーー！」5日の投稿では「ロナウジーニョきたぁーーー！ 6/17(水)から、ワールドレジェンドカップ登場」と報告した同アカウント。ロナウジーニョさんの似顔絵が描かれたカップの画像を載せています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:All About ニュース編集部)
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