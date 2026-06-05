【2026年春アニメ】「好きな作品」ランキング！ 2位『黄泉のツガイ』を抑えた1位は？
All About ニュース編集部では、2026年5月25日、全国10〜60代の男女300人を対象に、2026年春放送開始のアニメに関するアンケートを実施しました。その中から、「好きな作品」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、『黄泉のツガイ』です。『鋼の錬金術師』の荒川弘さんの最新作として、放送前から大きな注目を集めていた本作。独特で綿密な世界観と、「ツガイ」と呼ばれる異形の存在を駆使した大迫力のバトルシーンがアニメファンの心をがっちりとつかんでいます。テンポのよいストーリー展開と謎めいたダークファンタジーの魅力で、高い人気を誇っています。
▼回答者コメント
「絵がはっきりとしていてみやすい。それぞれのキャラクターが可愛く、キャラクターと声優との声が合っている。黄泉のツガイのオープニング曲は気持ちを上げてくれる」（30代女性／千葉県）
「原作へのリスペクトを感じる内容で演出も作画もいい作品だと思います」（30代男性／滋賀県）
「一話めはバタバタ人が殺されて嫌な気分になりましたが見続けているうちにどんどん引き込まれてしまう作品です」（50代女性／埼玉県）
見事1位に輝いたのは、『あかね噺』でした。落語の最高位である「真打」を目指す少女・あかねの成長を描いた本格落語ストーリー。伝統芸能という一見クラシカルな題材を、王道少年漫画のような熱いドラマとして描き出す展開が魅力的です。声優陣の熱演による臨場感あふれる高座のシーンも素晴らしく、幅広い世代から「今期最もハマっている」と熱い支持を集めました。
▼回答者コメント
「落語という題材なのに熱さがあり、主人公が努力で自分の芸を磨いていく姿に引き込まれるからです。キャラの成長や勝負感も面白いです」（30代女性／宮崎県）
「落語の世界を舞台にした成長物語が非常に新鮮で、主人公が懸命に精進する姿に勇気をもらえるから」（30代女性／長崎県）
「原作漫画のファンで、アニメ化をずっと楽しみにしていました。主人公のあかねが落語界で成長していく姿が非常に熱く、声優陣の演技も素晴らしいため、毎週の放送をとても楽しみにしています」（20代男性／宮城県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
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2位：『黄泉のツガイ』／40票
2位にランクインしたのは、『黄泉のツガイ』です。『鋼の錬金術師』の荒川弘さんの最新作として、放送前から大きな注目を集めていた本作。独特で綿密な世界観と、「ツガイ」と呼ばれる異形の存在を駆使した大迫力のバトルシーンがアニメファンの心をがっちりとつかんでいます。テンポのよいストーリー展開と謎めいたダークファンタジーの魅力で、高い人気を誇っています。
「絵がはっきりとしていてみやすい。それぞれのキャラクターが可愛く、キャラクターと声優との声が合っている。黄泉のツガイのオープニング曲は気持ちを上げてくれる」（30代女性／千葉県）
「原作へのリスペクトを感じる内容で演出も作画もいい作品だと思います」（30代男性／滋賀県）
「一話めはバタバタ人が殺されて嫌な気分になりましたが見続けているうちにどんどん引き込まれてしまう作品です」（50代女性／埼玉県）
1位：『あかね噺』／43票
見事1位に輝いたのは、『あかね噺』でした。落語の最高位である「真打」を目指す少女・あかねの成長を描いた本格落語ストーリー。伝統芸能という一見クラシカルな題材を、王道少年漫画のような熱いドラマとして描き出す展開が魅力的です。声優陣の熱演による臨場感あふれる高座のシーンも素晴らしく、幅広い世代から「今期最もハマっている」と熱い支持を集めました。
▼回答者コメント
「落語という題材なのに熱さがあり、主人公が努力で自分の芸を磨いていく姿に引き込まれるからです。キャラの成長や勝負感も面白いです」（30代女性／宮崎県）
「落語の世界を舞台にした成長物語が非常に新鮮で、主人公が懸命に精進する姿に勇気をもらえるから」（30代女性／長崎県）
「原作漫画のファンで、アニメ化をずっと楽しみにしていました。主人公のあかねが落語界で成長していく姿が非常に熱く、声優陣の演技も素晴らしいため、毎週の放送をとても楽しみにしています」（20代男性／宮城県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)