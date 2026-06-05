足立梨花、思わず二度見のいちご狩り姿に「スカートでそんな開いちゃダメ」「穿いてなかったの!?」の声
タレントの足立梨花さんは6月2日、自身のInstagramを更新。いちご狩りでの“理想と現実”ショットを公開しました。
【写真】足立梨花、いちご狩りの“理想と現実”ショット
ファンからは「こういうのが良い」「いちごになりたいです」「どっちも現実の方なのが尊い」「たまらん可愛いすぎる」「スカートでそんな開いちゃダメですよ」「パンツじゃなくてスカートだったの!?」「穿いてなかったの!?」「ハートが邪魔ですよ」などの声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】足立梨花、いちご狩りの“理想と現実”ショット
「理想と現実wwww」足立さんは「理想と現実wwww」とつづり、2枚の写真を投稿しました。1枚目は、いちごのハウスの中でしゃがみ込むショット。スカートの中央部分がハートのスタンプで隠されているため、何が隠されているのか気になってしまう絶妙な構図となっています。青いゴム手袋をはめており、いちごハウスでの作業感が漂う“現実”ショットです。2枚目は、モデルのようなポーズと構図で撮影された“理想”ショット。いちごを口元に近づけキスをするような表情に、ドキッとさせられます。
「パンツは見えないよ？笑」4日にもいちご狩りショットを公開した足立さん。「ちゃんとしたのも載せないとね」とつづり、10枚の写真を披露しました。両手にいちごを持ち、さまざまな表情を見せています。さらに2日の投稿についても触れ、「ちなみにハートの下はパンツ見えてないよ？笑 スカートで見えないしなんならインナーパンツ付きのスカートだから…もう一度言う。パンツは見えないよ？笑」とユーモアたっぷりに説明しました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)