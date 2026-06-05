仙台で「マイメロ アフタヌーンティー」開催へ！ 夏らしい桃スイーツや限定スペシャリテを提供
サンリオ人気キャラクターの“マイメロディ”を題材にしたアフタヌーンティー「My Melody Peach Tea Party（マイメロディ ピーチ ティーパーティー）」が、7月18日（土）〜9月25日（金）の期間、宮城・仙台市にあるウェスティンホテル仙台で開催される。
【写真】週末限定メニューやオプションドリンクも！ アフタヌーンティーの詳細
■描き下ろしアートを使用
今回開催される「My Melody Peach Tea Party」は、桃色のドレスにおめかしした可憐なマイメロディが、夏のティーパーティーに遊びに来る物語をぎゅっと詰め込んだ期間限定のアフタヌーンティー。
スイーツには、マイメロディの耳をイメージした「桃とラズベリーのパフェ」を中心に、「桃とバニラのムース」や、「アーモンドパウンドケーキ」、「桃のグラスショートケーキ」といった、テーブルを華やかに彩る全7種が並ぶ。
また、仙台らしさを散りばめた贅沢なセイボリーが登場し、お腹を満たす「仙台牛ハンバーグのミニバーガー」や「仙台名物 ずんだ餅といちごクリーム」、「キオッジャビーツのピクルスと仙台名物 笹かまぼこ」などがそろう。
さらに、週末限定のスペシャリテ「仙台名物 牛たんのロースト」とオプションで追加できる「My Melody Drink」も用意。加えて、アフタヌーンティー利用者はマイメロディの描き下ろしデザインを使った「アクリルスタンド（全3種）」がランダムで1つもらえる。
【写真】週末限定メニューやオプションドリンクも！ アフタヌーンティーの詳細
■描き下ろしアートを使用
今回開催される「My Melody Peach Tea Party」は、桃色のドレスにおめかしした可憐なマイメロディが、夏のティーパーティーに遊びに来る物語をぎゅっと詰め込んだ期間限定のアフタヌーンティー。
また、仙台らしさを散りばめた贅沢なセイボリーが登場し、お腹を満たす「仙台牛ハンバーグのミニバーガー」や「仙台名物 ずんだ餅といちごクリーム」、「キオッジャビーツのピクルスと仙台名物 笹かまぼこ」などがそろう。
さらに、週末限定のスペシャリテ「仙台名物 牛たんのロースト」とオプションで追加できる「My Melody Drink」も用意。加えて、アフタヌーンティー利用者はマイメロディの描き下ろしデザインを使った「アクリルスタンド（全3種）」がランダムで1つもらえる。