6月6日（土）の近畿地方は、午後を中心に晴れ間の出る所が多いでしょう。日ざしが届くと暑く感じられそうです。

朝にかけては、日本海を気圧の谷が通過する影響で、北の地域を中心に弱い雨の降る所があるでしょう。

ただ、梅雨前線は南の海上に大きく離れ、広い範囲での大きな天気の崩れはなさそうです。午後は晴れたり曇ったりの天気になるでしょう。

朝の最低気温は20℃前後の所が多い見込みです。日中の最高気温は全般に前日より高く、25～28℃くらいでしょう。大阪や京都では前日よりも4℃ほど高い気温で、日なたは暑くなりそうです。

7日（日）は前線を伴った低気圧が近づいて来るでしょう。もともと熱帯低気圧で、湿った空気をたっぷりと西日本へ運んでくる見込みです。

このため、日曜は昼前から広く雨が降り、午後は雨脚が激しくなりそうです。先日の台風6号で既に大雨になった地域で、また雨の量が多くなるおそれがあり、災害の危険度が急に再び高まるかもしれません。雨の降り方に十分注意が必要です。

雨は8日（月）の午前中にかけて続く見通しです。来週も太平洋側を中心に、梅雨空となるでしょう。