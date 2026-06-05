雨の時期、なくてはならないのが傘。そこで、傘を使うときの悩みを解決する便利グッズを100円ショップで探してきました。



DAISO駕町通り店。店内には傘やレインコートのほか梅雨の時期に気になるカビを防ぐ商品などが並んでいます。今回注目したのが傘に関連したグッズ！



■DAISO チーフスタッフ・佐藤志穂さん

「こちらは傘カバーで伸び縮みするので長い傘でも折りたたみ傘にも使えるようになっています」





「伸縮傘カバー（220円）」

室内に持ち込む際やカバンにいれるときに濡れるのを防ぐカバー。伸縮性があるのでどんな長さの傘にも対応できます。





「かさ固定用マグネット（110円）」

続いてかわいいイラストのマグネット。何に使うのかというと。



■永島由菜キャスター

「傘にとりつけたマグネットを車の屋根の部分につけると、傘が固定され、雨に濡れずに荷物を出し入れすることができます」



両手が空くので子どもをチャイルドシートに乗せるときにも役立ちます。



「傘用シュシュ（110円）」

このほかにも、間違い防止の目印になり、傘の水滴を拭き取ることもできるタオル生地のシュシュや





「シリコン傘キャップ（110円）」

持ち手部分につけることでテーブルなどにかけやすくなるグッズも！



■DAISO チーフスタッフ・佐藤志穂さん

「これから梅雨に入って嫌な気持ちになったりすると思うので、こういった商品を使っていただいて快適に梅雨を乗り越えられるようにしてほしい」



梅雨に入った熊本県内。便利なグッズで雨に備えてはいかがですか。