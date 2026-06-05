◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人ーロッテ（5日、東京ドーム）

巨人が5回に先制点を奪いました。

巨人は5回、ここまで初回に放った1安打のみに抑えられていたロッテ先発の廣池康志郎投手に対して、先頭の岸田行倫選手がデッドボールで出塁すると、続くキャベッジ選手はフォアボールを選びます。

このチャンスで7番・吉川尚輝選手はセカンドゴロとなりますが結果、1塁3塁とランナーを進める形になると、中山礼都選手はレフトの深い位置へ犠牲フライをあげ1点を先制しました。

この一連の攻撃にこの日の解説を務めている鳥谷敬さんは「なかなか点数がとれない時はヒットを連続で続けるのは難しい。相手からもらったチャンスとはいえ、こうやってアウトのあり方によってヒットがなくても点がとれてますから非常にいい点の取り方だと思います」とコメント。

さらにランナーを進めた吉川選手の打撃について「ヒット狙いにいってサードでアウトになったり、フライでおわったりせずに多少強引に引っ張りにいって、結果はセカンドにとられましたけど、ランナー3塁という形をつくったことによって犠牲フライになりましたよね」とたたえました。