６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ」が５日、都内で映画「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ“６ＩＸ ＳＥＮＳＥ”ＬＩＶＥ ＩＮ ＣＩＮＥＭＡ」（１９日公開、オ・ユンドン監督）のプレミア先行上映舞台あいさつを行った。

昨年、全国８都市１４公演行われたアリーナツアー「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２５ “６ＩＸ ＳＥＮＳＥ”」のＬａＬａ ａｒｅｎａ ＴＯＫＹＯ―ＢＡＹ公演の様子を収録したライブフィルム。白濱亜嵐は「不思議な感じです」。この日、久々に６人そろって仕事をしたことを明かした中務裕太は「６人そろってうれしい。朝からずっと一緒で取材をしているのですが、（会話が）かみ合わない。舞台あいさつでかみ合えばと思います」と話し、観客を笑わせた。

数原龍友は映画上映中、場内の様子が気になっていたようで「（白濱）亜嵐と通路でこっそり見ていた」と裏話を披露。「誰のコーナーかなと思って見てみたら、自分がしゃべっていた」と驚きつつ、笑みを浮かべた。

ファンから集まった質問に答えるコーナーも実施された。「やってみたかったことはありますか」との質問に、中務は少しためた後「ボトックス！」と回答。まさかの答えに会場は爆笑の渦に包まれた。その理由について「おでこの皺（しわ）がひどいんで。それ以外はやりたいことやってるから！」と語ると、他のメンバーからは「変な人！」とツッコまれていた。