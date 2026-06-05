競泳男子の村佐達也（イトマン東京）が爛螢譟辞瓩悗龍い思いを明かした。

日本選手権２日目（５日、東京アクアティクスセンター）の２００メートル自由形決勝では、最後の５０メートルでライバルを引き離し、１分４５秒６５で優勝。３連覇を達成した村佐は「最後、出し切ることができた。しっかりこの種目勝てて、すごいうれしい」と頰を緩めた。

昨年の世界選手権は同種目で銅メダルを獲得。９月開幕のアジア大会（愛知・名古屋）を見据える上で、エースとしての覚悟が芽生えている。８００メートルリレーは「僕が先頭に立って引っ張っていく自覚がある。今まで歴史をつくってくださった先輩方がいるので、その歴史を止めることなく、新時代を切り開きたい」と力強く語った。

リレーへの情熱は他の選手も同じだ。「みんなが合宿中とかでもリレーの話になるし『メダル取りたいな』とか『絶対にこのメンバーなら出せるな』みたいな話をしている。みんなリレーが大事という自覚があるのは、ここ最近の日本にはなかったものじゃないかな。個人個人が自覚を持ち始めて、それがチームとして大きくなっていけば」と展望を口にした。

日本の大黒柱は表彰台へ、リレーチームをけん引する構えだ。