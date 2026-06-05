久留米競輪Ｇ掘岾設７７周年記念 第３２回中野カップレース」は５日、二次予選をメインに２日目を開催。実力者がほぼ順当に勝ち上がる中、苦しんでいたＳ班１年生の阿部拓真（３５＝宮城）も結果を出した。

少しずつ軌道に乗ってきた。嵯峨昇喜郎をマークした二次予選１０Ｒは別線のあおりもあって最終２角で連結を外したが、外から追い上げて再ドッキングを図ると、最終３角からは自らタテに踏んで１着をもぎ取った。

初日特選は２着。２日続けての２連対は３月豊橋記念以来となる。結果が示す通り、本人もデキには納得で「今年に入ってからは一番状態がいいのかな」と笑顔がキラリと光る。

好調の要因は「今回みたいに高いレベルで走り続けて、体や脚力が対応できるようになった」。Ｓ班のあっせんは基本的にはグレード戦に限定される。スピード感のある９車の競走を続けることで、その流れにも次第にアジャストできるようになってきた。

Ｓ班となった当初「Ｓ班として強くなる姿を見てほしい」と話した。その言葉をまさしく体現している真っ最中だ。準決は同期で初日も連係した新山響平の番手回り。気心の知れた同期の後ろでタテヨコ機敏に動き、また一段階成長した姿を見せてくれるに違いない。