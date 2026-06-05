漫才とコントの二刀流日本一を決めるお笑い賞レース「アサヒビール スマドリ ダブルインパクト２０２６ 漫才＆コント二刀流Ｎｏ．１決定戦」の準決勝進出者２５組が決定した。１２２組による準々決勝が終了。漫才４分、コント４分の両方のネタを披露し、合計得点での審査が行われた。

日テレ公式ＹｏｕＴｕｂｅで５日、「ダブルインパクト２０２６ 準決勝進出者発表ＳＰ」が生配信され、ガクテンソク・奥田修二と同局・黒田みゆアナウンサーから準決勝進出者が発表された。また、配信内で大会オリジナルグッズの詳細や今年もセミファイナリスト以上によるダブルインパクトツアーの開催決定も発表された。

準決勝は６月１６日に「漫才（４分）」、１７日に「コント（４分）」と２日間に分けて開催。決勝進出者は１７日午後８時３０分から、日テレ公式ＹｏｕＴｕｂｅとＴＶｅｒ生配信で発表予定。果たして、第２回大会の決勝戦に勝ち上がる顔ぶれはどうなるのか？

▼準決勝進出の２５組（※５０音順）

あなたとネ／うただ／うちまつげ／蛙亭／カベポスター／かもめんたる／からし蓮根／コットン／今夜も星が綺麗／ザ・プラン９／スタミナパン／セルライトスパ／ゼロカラン／滝音／男性ブランコ／ダンビラムーチョ／ＴＣクラクション／ドンデコルテ／ナチョス。／ななまがり／ビスケットブラザーズ／フランスピアノ／マイスイートメモリーズ／見取り図／隣人