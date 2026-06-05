日本高野連は５日、大阪市内で第１０８回全国高等学校野球選手権大会（８月５〜２２日・甲子園）の臨時運営委員会を行った。

２部制の時間帯における継続試合の運用について発表。

観客の入れ替えがある２部制の第１試合（午前８時開始）は原則として午前１１時で継続試合とする。１０時４５分時点で試合が終了していない場合は、主催者と甲子園球場で協議して、どのイニングまで続行するか判断するとしている。

第２日以降は、午後７時３０分を過ぎて終了した場合、次の試合を行わない。試合を開始した場合は天候不良などの特段の事情がない限りは、原則として終了まで行うとしている。ただし、終了が午後１０時を過ぎる見込みになった場合は、続行の可否について主催者と甲子園球場が協議するとしている。延期された試合や継続試合は翌日以降に行うとしている。関係者は「午後８時以降は試合を始めないということです」と説明。また午後１０時以降は鳴り物応援を禁止する。

２部制は、暑さ対策などのため、２４年に３日間の日程で導入された。昨年は午前と夕方に２試合ずつ行われたが、今年は午前１試合（午前８時開始）、午後３試合（２試合目は午後１時３０分開始）に変更する。