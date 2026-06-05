江原啓之「現世だけの視点に立ってしまうと、どんどん苦しくなっちゃうけれど…」“生きづらさ”を抱える相談者へ送ったアドバイスとは？

江原啓之「現世だけの視点に立ってしまうと、どんどん苦しくなっちゃうけれど…」“生きづらさ”を抱える相談者へ送ったアドバイスとは？