山口清香アナ、結婚報告に辻発彦氏も仰天「びっくりした～～～」白無垢姿に「めちゃめちゃ綺麗」「想いが溢れてて嬉しい」
フリーアナウンサーの山口清香（26）は6月1日に自身のXを更新し、結婚したことを報告した。山口はテレビ埼玉「LIONS CHANNEL」のMCアシスタントを務めており、投稿では、夫が昨年度からタイに赴任している関係で二拠点生活を送りながら、ライオンズを応援したいという思いと周囲や夫の支えで仕事を続けられていることを伝えている。
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公開された写真では、白無垢姿の山口が、淡いピンクの花束を手に笑顔を見せている。隣には黒紋付き姿の夫が寄り添い、窓辺からやわらかな光が差し込む、穏やかなウエディングショットとなっている。元西武監督の辻発彦氏（67）も「びっくりした～～～」と驚き、「さ～やん！ おめでとう」と祝福し、辻氏とのやり取りでは、山口が「辻さんありがとうございます」「焼肉も食べたいです」と返信し、辻氏が「腹い～～～っぱい食べさせてあげる」と応じるなど、温かい交流も広がった。
この投稿には、Xユーザーから「ジューンブライドですね。こりゃ今年はライオンズに祝ってもらわなきゃ」「いつも感じているけどあらためて文面にもさーやんのライオンズへの想いが溢れてて嬉しい」「めちゃめちゃ綺麗」「驚きすぎて完全にれおほー」といった祝福や驚きの声が寄せられている。