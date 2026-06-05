フリーアナウンサーの山口清香（26）は6月1日に自身のXを更新し、結婚したことを報告した。山口はテレビ埼玉「LIONS CHANNEL」のMCアシスタントを務めており、投稿では、夫が昨年度からタイに赴任している関係で二拠点生活を送りながら、ライオンズを応援したいという思いと周囲や夫の支えで仕事を続けられていることを伝えている。

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公開された写真では、白無垢姿の山口が、淡いピンクの花束を手に笑顔を見せている。隣には黒紋付き姿の夫が寄り添い、窓辺からやわらかな光が差し込む、穏やかなウエディングショットとなっている。元西武監督の辻発彦氏（67）も「びっくりした～～～」と驚き、「さ～やん！ おめでとう」と祝福し、辻氏とのやり取りでは、山口が「辻さんありがとうございます」「焼肉も食べたいです」と返信し、辻氏が「腹い～～～っぱい食べさせてあげる」と応じるなど、温かい交流も広がった。

【画像】白無垢姿で花束を持つ山口（画像は山口清香公式Xより引用）

この投稿には、Xユーザーから「ジューンブライドですね。こりゃ今年はライオンズに祝ってもらわなきゃ」「いつも感じているけどあらためて文面にもさーやんのライオンズへの想いが溢れてて嬉しい」「めちゃめちゃ綺麗」「驚きすぎて完全にれおほー」といった祝福や驚きの声が寄せられている。