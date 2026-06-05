シカゴ・ホワイトソックスの西田陸浮（25）は6月1日に自身のInstagramを更新し、パートナーとみられる女性と肩を寄せ合う写真などを公開した。投稿では、カップルの絵文字に矢印と位置情報のピン、「Chicago」を添え、撮影者として球団カメラマンのダレン・ジョージア氏をタグ付けした。メジャー昇格後、シカゴで過ごす充実した時間を伝える投稿となっている。

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公開された写真では、背中に「NISHIDA」「51」と入った赤いユニフォーム姿の西田が、女性と芝生に並んで座り、夜空に打ち上がる花火を眺めている。後ろ姿ながら、肩を寄せた距離感と球場のライトが印象的で、西田の薬指には指輪が輝いている。シカゴでの新たな日々を感じさせる一枚となっている。投稿には、プレー中の写真や安打を放った場面の動画も収められている。

【画像】花火を眺める西田の寄り添いショット（画像は西田陸浮公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「見ていて気持ち良い活躍、小気味いいです。応援してます」「大暴れして下さいね 応援しています。レイザービーム」「人生を楽しんでいる」「あっ、結婚してるんだ」といった応援や驚きの声が寄せられている。