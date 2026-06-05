作詞家で音楽プロデューサーの秋元康氏（68）が4日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。最近取得したという免許について語った。

この日はタレントのタモリとトークを展開。タモリと初めて会ったのは、「タモリのオールナイトニッポン」で「高3か、大学1年ぐらいの時」にはがき選びをした際だったと振り返った。

またタモリが最近ヨットにはあまり乗っていないと語ると、秋元氏は「僕は去年の夏、一級船舶（免許を）取ったんですよ」と告白した。

タモリは「遅いねえ」と驚いたが、秋元氏は「何か60過ぎてから、新しいことやろうと思って」と理由を説明。

「だんだん年取ると初めてがなくなるじゃないですか」と言い、取得の際は「なかなかあれが難しくて、海図。難しいですね、あれね」「2枚の三角定規をこう合わせながらやって」と振り返った。

また「僕らが想定外で難しいなと思ったのは、まあもちろん灯台がどうのこうのって。でもその沿岸には、漁師さんの網とか浅瀬とかあるじゃないですか。それを海図を見ながら浅瀬でここはこうでとかは、あれは難しいですね」と続けた。

それでもタモリは「おお」とうなずきながらも「海図は俺好きだなあ、眺めているだけで。海図は好きだよねえ」としみじみと話した。