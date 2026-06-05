Juice＝Juiceの松永里愛（20)有澤一華（22）川嶋美楓（18）が5日、都内で映画「Michael／マイケル」（アントワーン・フークア監督、12日公開）のIMAX先行上映記念イベントに登壇した。

幼少期から才能を見いだされ、世界最高のエンターテイナーへと駆け上がっていく“キング・オブ・ポップ”マイケル・ジャクソンの軌跡を描く。試写を“最前ど真ん中”で見たという松永は「本当に圧倒された」と言い、有澤も「口が開いてしまらないことってあるんだ」と興奮まじりに感想を語った。

今作はマイケルを演じるジャファー・ジャクソンのダンスシーンも見どころ。川嶋は「本物にしか見えなかった。パフォーマンスをしている身として、どうやったらここまで近づけるんだろうと気になってしまった」と完成度の高さに見入ったという。

マイケルの好きな曲を聞かれた有澤は「Smooth Criminal」と回答。「小学生の時、インターナショナルスクールに通っていて、先生たちも海外の方ばかりなんですけど、それを休み時間に流して全てを忘れて踊る時間があった。本当に楽しくて、音楽が世界共通言語っていうのを肌で感じられた曲なので、一番好きです」と幼少期の思い出を明かした。

Juice＝Juiceは過去にマイケルの楽曲をオマージュした「KEEP ON 上昇志向！！ 」をリリースしている。ムーンウォークやゼロ・グラビティーの動きを採り入れており、松永は「めちゃくちゃハードです。ファンクな曲調で、毎回リハーサルでも『マイケルの映像を見てきなさい』と言われる」。普段は11人グループで活動している。「歌もダンスもこだわり抜いてやっているので、これからもマイケルに刺激を受けながら、Juice＝Juiceの音楽に落とし込んでいきたい」と話した。