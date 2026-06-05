モデルで女優のカーラ・デルヴィーニュ（33）が、「ドラッグで感じられるあの気分が大好きだった」と明かした。過去に薬物依存に陥ったことがあるカーラは、最近出演したポッドキャストの中で、その経験について赤裸々に語り、10代の頃にドラッグをはじめ、そのお金を稼ぐために薬物を売ったこともあったと語った。



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「Call Her Daddy」でカーラは「当時はお金がなかったから、売るためにドラッグを買い始め、自分でもやっていた」と振り返り、「ドラッグを仕入れたら、半分は売って、残りは自分でやっていたの。そうしたらタダでやれたってわけ。良いドラッグディーラーではなかったわね」と続けた。



わずか14歳でドラッグを始めたそうで、「ドラッグで感じられるあの気分が大好きだった。（依存症の）お母さんのことを考えないで済むのが嬉しかった」「学校で良い子でいるプレッシャーを感じないで済むことや、自分に自信が持てなかったり、大切にできなかったりすることも考えずに済むのが嬉しかった。すべてが消えたから」と説明。しかし、母を助けるためには命を奪うべきだという深刻な幻覚を見るようになり、さらには自殺願望まで生まれるようになったという。



そんなカーラは2022年、リハビリ施設に入所したことで、大きく人生が変わったと近年、度々口にしている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）