ツインテールと耳を好きな形にアレンジ！セガプライズ サンリオ「初音ミク×シナモロール KUNEMIMI ぬいぐるみ」
ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は2026年5月28日から全国のゲームセンターなどに順次展開される、サンリオ「初音ミク×シナモロール KUNEMIMI ぬいぐるみ」を紹介します！
セガプライズ サンリオ「初音ミク×シナモロール KUNEMIMI ぬいぐるみ」
© CFM
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664994
投入時期：2026年5月28日より順次
サイズ：全長約12×10×15cm
種類：全3種（初音ミク（着ぐるみシナモン）、初音ミク（ノーマル）、シナモロール）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
オリジナルの“KUNEMIMI（クネミミ）”デザインのぬいぐるみから、『初音ミク×シナモロール』が登場！
「初音ミク」はコスチュームと着ぐるみの2種類、「シナモロール」1種類の全3種類が展開されます。
© CFM
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664994
「初音ミク」のツインテールと「シナモロール」の大きな耳はくねくねと好きな形に変形可能。
© CFM
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664994
きゅっとねじったり横に広げたりと、様々なアレンジを楽しむことができるプライズです。
耳やツインテールがくねくね動く、かわいくて楽しいぬいぐるみ！
セガプライズの「初音ミク×シナモロール KUNEMIMI ぬいぐるみ」は、2026年5月28日より、全国のゲームセンターなどにて順次展開予定です。
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