ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2026年5月28日から全国のゲームセンターなどに順次展開される、サンリオ「初音ミク×シナモロール​ KUNEMIMI ぬいぐるみ」を紹介します！

セガプライズ サンリオ「初音ミク×シナモロール​ KUNEMIMI ぬいぐるみ」

© CFM

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664994

投入時期：2026年5月28日より順次

サイズ：全長約12×10×15cm

種類：全3種（初音ミク（着ぐるみシナモン）、初音ミク（ノーマル）、シナモロール）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

オリジナルの“KUNEMIMI（クネミミ）”デザインのぬいぐるみから、『初音ミク×シナモロール』が登場！

「初音ミク」はコスチュームと着ぐるみの2種類、「シナモロール」1種類の全3種類が展開されます。

© CFM

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664994

「初音ミク」のツインテールと「シナモロール」の大きな耳はくねくねと好きな形に変形可能。

© CFM

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664994

きゅっとねじったり横に広げたりと、様々なアレンジを楽しむことができるプライズです。

耳やツインテールがくねくね動く、かわいくて楽しいぬいぐるみ！

セガプライズの「初音ミク×シナモロール​ KUNEMIMI ぬいぐるみ」は、2026年5月28日より、全国のゲームセンターなどにて順次展開予定です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ツインテールと耳を好きな形にアレンジ！セガプライズ サンリオ「初音ミク×シナモロール​ KUNEMIMI ぬいぐるみ」 appeared first on Dtimes.