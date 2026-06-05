セガプライズ ディズニー「ミッキー&フレンズ」　赤いほっぺ　ぬいぐるみ

写真拡大 (全2枚)

セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2026年5月28日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミッキー&フレンズ」　赤いほっぺ　ぬいぐるみを紹介します☆

 

セガプライズ ディズニー「ミッキー&フレンズ」　赤いほっぺ　ぬいぐるみ

 

 

登場時期：2026年5月28日より順次

サイズ：全長約7×5×15cm

種類：ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、プルート

投入店舗：全国のゲームセンターなど

 

セガオリジナルデザイン“赤いほっぺ”ぬいぐるみに、「ミッキー&フレンズ」が登場！

「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ドナルドダック」「プルート」の4種類が展開されます。

ふんわりやさしいカラーで表現された、”赤いほっぺ”がチャームポイントのぬいぐるみです☆

 

ミッキーマウス

 

お行儀よくお座りしたポーズの「ミッキーマウス」

優しいカラーで表現されたボディと、ほんのり”赤いほっぺ”が印象的です！

 

ミニーマウス

 

水玉模様のリボンとワンピース姿の「ミニーマウス」

「ミッキーマウス」とセットで飾りたくなる愛らしさです☆

 

ドナルドダック

 

水兵服に蝶ネクタイでカッコよくきめる「ドナルドダック」

ふんわりしたカラーに、ふわふわの生地にも癒やされるぬいぐるみです！

 

プルート

 

舌を出した表情が愛らしい「プルート」

お座りポーズと、”赤いほっぺ”デザインがキュートです☆

 

やさしいカラーで表現された、”赤いほっぺ”ぬいぐるみの「ミッキー＆フレンズ」デザイン。

セガプライズの「ミッキー&フレンズ」　赤いほっぺ　ぬいぐるみは、2026年5月28日より順次全国のゲームセンターなどに登場します！

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 優しいカラーのミニーやドナルドたち！セガプライズ ディズニー「ミッキー&フレンズ」　赤いほっぺ　ぬいぐるみ appeared first on Dtimes.