セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2026年5月28日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミッキー&フレンズ」 赤いほっぺ ぬいぐるみを紹介します☆

セガプライズ ディズニー「ミッキー&フレンズ」 赤いほっぺ ぬいぐるみ

登場時期：2026年5月28日より順次

サイズ：全長約7×5×15cm

種類：ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、プルート

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガオリジナルデザイン“赤いほっぺ”ぬいぐるみに、「ミッキー&フレンズ」が登場！

「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ドナルドダック」「プルート」の4種類が展開されます。

ふんわりやさしいカラーで表現された、”赤いほっぺ”がチャームポイントのぬいぐるみです☆

ミッキーマウス

お行儀よくお座りしたポーズの「ミッキーマウス」

優しいカラーで表現されたボディと、ほんのり”赤いほっぺ”が印象的です！

ミニーマウス

水玉模様のリボンとワンピース姿の「ミニーマウス」

「ミッキーマウス」とセットで飾りたくなる愛らしさです☆

ドナルドダック

水兵服に蝶ネクタイでカッコよくきめる「ドナルドダック」

ふんわりしたカラーに、ふわふわの生地にも癒やされるぬいぐるみです！

プルート

舌を出した表情が愛らしい「プルート」

お座りポーズと、”赤いほっぺ”デザインがキュートです☆

やさしいカラーで表現された、”赤いほっぺ”ぬいぐるみの「ミッキー＆フレンズ」デザイン。

セガプライズの「ミッキー&フレンズ」 赤いほっぺ ぬいぐるみは、2026年5月28日より順次全国のゲームセンターなどに登場します！

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 優しいカラーのミニーやドナルドたち！セガプライズ ディズニー「ミッキー&フレンズ」 赤いほっぺ ぬいぐるみ appeared first on Dtimes.