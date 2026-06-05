優しいカラーのミニーやドナルドたち！セガプライズ ディズニー「ミッキー&フレンズ」 赤いほっぺ ぬいぐるみ
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。
今回は2026年5月28日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミッキー&フレンズ」 赤いほっぺ ぬいぐるみを紹介します☆
セガプライズ ディズニー「ミッキー&フレンズ」 赤いほっぺ ぬいぐるみ
登場時期：2026年5月28日より順次
サイズ：全長約7×5×15cm
種類：ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、プルート
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガオリジナルデザイン“赤いほっぺ”ぬいぐるみに、「ミッキー&フレンズ」が登場！
「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ドナルドダック」「プルート」の4種類が展開されます。
ふんわりやさしいカラーで表現された、”赤いほっぺ”がチャームポイントのぬいぐるみです☆
ミッキーマウス
お行儀よくお座りしたポーズの「ミッキーマウス」
優しいカラーで表現されたボディと、ほんのり”赤いほっぺ”が印象的です！
ミニーマウス
水玉模様のリボンとワンピース姿の「ミニーマウス」
「ミッキーマウス」とセットで飾りたくなる愛らしさです☆
ドナルドダック
水兵服に蝶ネクタイでカッコよくきめる「ドナルドダック」
ふんわりしたカラーに、ふわふわの生地にも癒やされるぬいぐるみです！
プルート
舌を出した表情が愛らしい「プルート」
お座りポーズと、”赤いほっぺ”デザインがキュートです☆
やさしいカラーで表現された、”赤いほっぺ”ぬいぐるみの「ミッキー＆フレンズ」デザイン。
セガプライズの「ミッキー&フレンズ」 赤いほっぺ ぬいぐるみは、2026年5月28日より順次全国のゲームセンターなどに登場します！
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