俳優の飯島直子（58）が4日、Instagramを更新。「モデルか」とツッコミを入れた食事の写真に、さまざまな反響が寄せられている。

【映像】飯島直子、豪快朝食＆顔パック姿の自撮りショット

これまでにも、「朝時間なく、ごはんもテキトーになりフライパンのまま食べる習慣に」「今朝も連日おなじモノ食べ出勤」と、“フライパンから直接”食べた豪快な朝食や、「おしゃれなカフェ風にはならず、ほど遠い。おしゃれなごはんはわたしには無縁ですね」と自虐交じりにコメントしたサンドイッチなど、日々の食事をInstagramで紹介している飯島。

飯島直子、「モデルか」とツッコミを入れた食事

4日は、「ひさしぶりにスーパーで野菜を購入。見ためブロッコリーの痩せ形 スティックセニョール。なまえもスゴイですね。モデルか。歯ごたえあり美味しかったです」とツッコミを入れつつ、この日の食事を公開。顔にパックをつけたキッチンでの自撮りショットも披露した。

この投稿にファンから、「パックしても可愛い！綺麗だわ〜」「スティックセニョールとは、何ともオシャレ！」「カフェみたいなご飯で美味しそう」など、さまざまなコメントが寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）