西郷隆盛も訪れたとされる、吹上温泉。半世紀前に開業し、地域に愛され続けている新湯温泉旅館が、装い新たに生まれ変わりました。5日リニューアルオープンし、地域の憩いの場の再出発に多くの人が訪れました。



5日、リニューアルオープンしたのは、日置市の新湯温泉旅館です。1976年に開業し、長年にわたって地域の人に親しまれてきましたが、設備の老朽化が目立つように。5年にも及ぶ工事を経て生まれ変わりました。





受け付けは、より多くのお客さんをスムーズに対応できるようにと以前よりも広く。新たにできた中庭は、イベントスペースとしても使われる予定です。そして、気になる大浴場は――。（記者）「湯を触ってみると、少しトロっとしている。西郷さんもこの湯に浸かりながら、明治維新に思いを巡らせていたのかもしれない」西郷隆盛も訪れたとされる吹上温泉。郷土の偉人をも魅了した名湯が、現代を生きる私たちも癒してくれそうです。（記者）「サウナ室に入ると、木のいい香りがする。これも相まって整うことができそう」サウナの近くには、テラスも設置。目の前に広がる豊かな自然を満喫しながらサウナとセットで外気浴も楽しめそうです。5日は、早速この日を待ちわびた多くの人が訪れました。先頭に並んでいたのは、100歳の女性。一番風呂証明書と記念品が手渡されました。開業した時からの常連さんだそうです。（開業時からの常連・100歳）「（長寿と美の秘訣は？）温泉。肌にいいの、だからこんなべっぴんさん」真新しい温泉、皆さん気持ちよさそうです。（客）「やはり吹上の温泉は最高。（どういったところが？）吹上温泉、今日は透明でしょ、日によってお湯が黒くなったり白くなったりする、湯の花で」（客）「魅力は、ゆったりできるところ。長く入っても飽きない。最高。これで毎日来たい」（新湯温泉・ 満沢由美子女将）「今日を迎えられてよかった、これもお客様のおかげ」リニューアルには、様々な悩みもあったようです。（新湯温泉・満沢由美子女将）「もう（物価が）下がることはないだろうと思って、思い切って（工事した）。みんなに手伝ってもらながら、力を借りながら…。お客様に愛される、代々愛してもらえるような。親が来ていたから子供も来る、そのまた子供に受け継いでもらえるように、お客様をお迎えするのが私たちの仕事だと思って、しっかり頑張る」装い新たに再出発を遂げた名湯。これからも地域の人を癒し続けます。