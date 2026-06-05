【注目の付録】ミッキーやハローキティの「エコバッグ」が付いてくる！ 6月発売の「エコバッグ付き」注目雑誌3選
数ある雑誌の中から、チェックしておきたい付録を3つ厳選してご紹介します。今回しか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力をそれぞれ紹介します。
宝島社から6月26日に発売される『otona MUSE 2026年8月号』（税込1890円）。付録として、「パスポート風ポーチ&総柄エコバッグ」が付いてきます。
▼ミッキーマウスのパスポート風デザインが遊び心満点
ミッキーマウスをパスポート風にデザインした、遊び心あふれるポーチが今号の主役。約H16×W11cmと、実際にパスポートがぴったり入るサイズ感に仕上がっています。L字ファスナーを採用しているので開閉がスムーズで、中身が取り出しやすいのもうれしいポイント。内側にはポケットがひとつ付いており、細かなものの仕分けにも便利な仕様です。
▼エコバッグもセット！旅行から日常使いまで幅広く活躍
セットでついてくるのは、約H35×W30cmサイズの総柄エコバッグ。普段はポーチにエコバッグを入れておけば日常の急なお買い物にもサッと対応できます。1セットで2つの便利を叶えてくれる、シーンを問わず活躍する優秀コンビです。
宝島社から6月26日に発売される『HELLO KITTY レトロエコバッグ＆リボンポーチBOOK』（税込3498円）。付録として、「レトロエコバッグ＆リボンポーチ」が付いてきます。
▼70年代アートのキティがかわいい！レトロポップなデザイン
懐かしい70年代アートのハローキティのイラストが入ったエコバッグが登場。赤い格子柄をベースに、レトロポップなイラストが目を引くデザインに仕上がっています。お弁当やお惣菜、飲み物も安定して入れられるマチ付きの大容量サイズで、サイズは約W30×H32×D14cm。お買い物はもちろん、普段使いのサブバッグとしても活躍してくれそうです。
▼留めゴム＆カニカン付き！便利な収納＆チャーム仕様
エコバッグには留めゴムが付いており、コンパクトにまとめて持ち運びできるのが便利なポイント。さらに、セットのリボン刺繍入りのポーチ（約W13×H9×D5cm）に収納できる仕様です。リボンポーチは単体でリップやイヤホンなどの小物入れとしても活躍。ゴールドのカニカン付きなのでチャームとして使えるなど、一石二鳥のうれしいデザインに注目です。
宝島社から6月5日に発売される『InRed 2026年7月号』（税込1900円）。付録として、「キウイブラザーズ レッドのぬいぐるみエコバッグ」が付いてきます。
▼使わない時は可愛らしいぬいぐるみチャームに！
昨年大好評だった「グリーン」に続き、今年は待望の「レッド」が登場しました。真っ赤な果肉のルビーレッドをモチーフにしたぬいぐるみは、ボールチェーン付きでバッグチャームとして持ち歩くことができます。使わないときはエコバッグをぬいぐるみポーチの中に収納できるので、見た目もスッキリとしていて非常にキュートです。
▼実用性も抜群！持ち運びやすいコンパクトサイズ
エコバッグ本体はコンビニやスーパーでのちょっとした買い物に便利なサイズ感で、日常使いに最適です。昨年のモデルよりもひと回りコンパクトな設計になっており、より持ち運びやすさが向上しました。InRedだけのオリジナルデザインとなっており、ゼスプリファンならずとも手に入れたくなる魅力的な仕上がりです。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース お買いもの部)
『otona MUSE 2026年8月号』の「パスポート風ポーチ&総柄エコバッグ」
宝島社から6月26日に発売される『otona MUSE 2026年8月号』（税込1890円）。付録として、「パスポート風ポーチ&総柄エコバッグ」が付いてきます。
ミッキーマウスをパスポート風にデザインした、遊び心あふれるポーチが今号の主役。約H16×W11cmと、実際にパスポートがぴったり入るサイズ感に仕上がっています。L字ファスナーを採用しているので開閉がスムーズで、中身が取り出しやすいのもうれしいポイント。内側にはポケットがひとつ付いており、細かなものの仕分けにも便利な仕様です。
▼エコバッグもセット！旅行から日常使いまで幅広く活躍
セットでついてくるのは、約H35×W30cmサイズの総柄エコバッグ。普段はポーチにエコバッグを入れておけば日常の急なお買い物にもサッと対応できます。1セットで2つの便利を叶えてくれる、シーンを問わず活躍する優秀コンビです。
『HELLO KITTY レトロエコバッグ＆リボンポーチBOOK』の「レトロエコバッグ＆リボンポーチ」
宝島社から6月26日に発売される『HELLO KITTY レトロエコバッグ＆リボンポーチBOOK』（税込3498円）。付録として、「レトロエコバッグ＆リボンポーチ」が付いてきます。
▼70年代アートのキティがかわいい！レトロポップなデザイン
懐かしい70年代アートのハローキティのイラストが入ったエコバッグが登場。赤い格子柄をベースに、レトロポップなイラストが目を引くデザインに仕上がっています。お弁当やお惣菜、飲み物も安定して入れられるマチ付きの大容量サイズで、サイズは約W30×H32×D14cm。お買い物はもちろん、普段使いのサブバッグとしても活躍してくれそうです。
▼留めゴム＆カニカン付き！便利な収納＆チャーム仕様
エコバッグには留めゴムが付いており、コンパクトにまとめて持ち運びできるのが便利なポイント。さらに、セットのリボン刺繍入りのポーチ（約W13×H9×D5cm）に収納できる仕様です。リボンポーチは単体でリップやイヤホンなどの小物入れとしても活躍。ゴールドのカニカン付きなのでチャームとして使えるなど、一石二鳥のうれしいデザインに注目です。
『InRed 2026年7月号』の「キウイブラザーズ レッドのぬいぐるみエコバッグ」
宝島社から6月5日に発売される『InRed 2026年7月号』（税込1900円）。付録として、「キウイブラザーズ レッドのぬいぐるみエコバッグ」が付いてきます。
▼使わない時は可愛らしいぬいぐるみチャームに！
昨年大好評だった「グリーン」に続き、今年は待望の「レッド」が登場しました。真っ赤な果肉のルビーレッドをモチーフにしたぬいぐるみは、ボールチェーン付きでバッグチャームとして持ち歩くことができます。使わないときはエコバッグをぬいぐるみポーチの中に収納できるので、見た目もスッキリとしていて非常にキュートです。
▼実用性も抜群！持ち運びやすいコンパクトサイズ
エコバッグ本体はコンビニやスーパーでのちょっとした買い物に便利なサイズ感で、日常使いに最適です。昨年のモデルよりもひと回りコンパクトな設計になっており、より持ち運びやすさが向上しました。InRedだけのオリジナルデザインとなっており、ゼスプリファンならずとも手に入れたくなる魅力的な仕上がりです。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース お買いもの部)