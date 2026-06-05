「デートしたんだ」佐久間大介、聖地巡礼オタ活ショットを公開！ 「相変わらずの仲良しさん」
Snow Manの佐久間大介さんは6月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。聖地巡礼した様子を公開し、反響が寄せられました。
【写真】佐久間大介の聖地巡礼ショット
伊藤さんはこの投稿を引用し「青い栞を歌いながらの道中でした。あの花見てぇ、、」とコメント。
ファンからも「いっとんさんと聖地巡礼してたのね」「既視感ある風景だなぁと思ったら…!!」「ビジュ良きポーズも再現度高い」「相変わらずの仲良しさんを観る事が出来てうれしい」「デートしたんだ」「いとさくForever」「忙しい中でも、こーゆー時間がもててる事がホッとする」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
【写真】佐久間大介の聖地巡礼ショット
「既視感ある風景だなぁと思ったら…!!」佐久間さんは「いっとん(@ryoito04ntvkon)と、ここで再現してきた！！！めんまは見つからなかった。また、あの花見てぇ、、」とつづり、2枚の写真を投稿。夜の橋をバックに撮影した佐久間さんのソロショットと、日本テレビアナウンサー・伊藤遼さんとのツーショットです。2011年に放送されたアニメ『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』（フジテレビ系）の舞台モデルとなった埼玉県秩父市にある旧秩父橋を訪れたようで、カジュアルな服装からプライベートであることがうかがえます。
ファンからも「いっとんさんと聖地巡礼してたのね」「既視感ある風景だなぁと思ったら…!!」「ビジュ良きポーズも再現度高い」「相変わらずの仲良しさんを観る事が出来てうれしい」「デートしたんだ」「いとさくForever」「忙しい中でも、こーゆー時間がもててる事がホッとする」などの声が寄せられました。
過去には伊藤さんの結婚を祝福4月1日の投稿では2人のツーショットとともに「いっとん結婚おめでとう 親友の結婚はめでた過ぎるだろ！！！！！ お祝いじゃ━━━━━━━━!!!」と伊藤さんの結婚を祝福した佐久間さん。同日、伊藤さんは「ありがとう！ 結婚しても聖地巡礼は行けますので、引き続きよろしくお願いします」と引用リポストしました。2人の今後の交流にも注目したいですね。
(文:熱帯夜)