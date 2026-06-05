県内最大都市の熊本市。その舵取り役を決める市長選が今年行われます。注目は現職の大西一史市長の動向。4期目の出馬はあるのでしょうか？本人を直撃しました。



■熊本市・大西一史市長（4月24日）

「適切な時期に判断をさせて…」

（5月11日）

「しかるべき時期に改めて…」

（5月29日）

「進退についてどうするか述べる時期ではない」



4期目の市長選出馬について明言を避けてきた熊本市の大西一史市長。果たして胸の内は？





ことし4月、KKTのカメラが捉えたのは、大西市長の政治資金パーティー。県議や市議、支援者が一同に会する場での発言が注目されました。■熊本市・大西一史市長「しっかりと熊本の未来のために引き続き頑張っていきたい。ただきょうはメディアの皆さん方が後ろにいて一生懸命メモをしたりカメラを撮ったりされていますのでここではっきりしたことは申し上げませんが、会場の皆さんから率直な声を聞かせていただければ」「熊本の未来のため」「引き続き頑張っていきたい」という言葉。その真意は？■熊本市・大西一史市長「私の進退についてはしかるべき時に表明したいと思いますが、多くの後援会の皆さんからも頑張れと、引き続き頑張れという声をいただいたので非常に私自身励みになった」ここでも進退についてハッキリせず。しかし、熊本市議からはこんな声が…。「出る出る、絶対出る！」「間違いなく出馬するだろう」「出馬は確実だ」こうした中、迎えた5日の熊本市議会。出馬表明はあるのか？■熊本市・大西一史市長「以上で説明を終わります」出馬についてきょうも明言せず。議会終了後に直撃すると。

■熊本市・大西一史市長

「現在私も3期目の総仕上げということでいろいろな事業を進めております。しかるべき時に市長選への態度を表明したい」



しかるべき時とは一体いつなのでしょうか。大西市長は現職として臨んだ市長選では、過去2回とも9月議会で出馬を表明しています。任期満了まであと半年。10年以上にわたり熊本市政の舵取りをしてきた大西市長の進退はいかに？



【スタジオ】

熊本市政担当の緒方記者とお伝えします。大西市長は現在3期目ですが、過去に4期務めた市長はいるんですか？





（緒方大樹記者）

熊本市長を4期務めた人は実はこれまでに1人しかいません。1970年から1986年まで務めた星子敏雄さんのみです。



（永島由菜キャスター）

1期4年なので4期というと16年と、長い期間ですね。



（緒方大樹記者）

長い期間、市長が同じ人物だといわゆる「多選」も指摘されます。どんな影響があるのか？地方政治に詳しい熊本大学の伊藤洋典教授に聞きました。



【メリット】

■市長が行政と連携がとれてやりたい政策ができる。つまり自分のカラーが出せる。

■全国的な発言力が上がる。大西市長も九州市長会の会長を務めています。



【デメリット】

■マンネリ化する。事業の大きな転換が難しくなる



以上が挙げられるということです。熊本市は市庁舎の建て替えや交通渋滞の解消などの課題を抱えています。大西市長が引き続きこれらの課題に自ら取り組むのか？県内最大都市のトップを決める熊本市長選の動向から目が離せません。

