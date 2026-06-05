シンガー・ソングライターの藤井フミヤ（63）が5日、ニッポン放送「うどうのらじお」（金曜後3・30）の生放送にゲスト出演し、1990年に結婚した妻との関係について語った。

藤井を「凄い好き」と公言するパーソナリティーのフリーアナウンサー有働由美子が、藤井が3年前に出演した時のエピソードとして「“今日も朝から映画行ってきて”とおっしゃって、誰と行ったんですか？って聞いたら“そりゃあもう妻に決まってるじゃない”って。カッコいいーー!!」と愛妻家の一面を披露。

妻とケンカすることはある？という質問がリスナーから届くと「しないようにしないように、自分が動いている」と告白。「ケンカにならないように、全部折れてるってことですかね、何事も」と笑い、「女って天気みたいなもので、今日はちょっと機嫌が悪いかもと思ったらそういうふうに行動を取る。言葉の節々も…だって面倒くさいんだもん、ケンカっていうのが」と説明した。

多くの場合、ケンカは些細なことが原因になるそうで「だからこっちが折れる」。有働が「なんか優しい…」と反応すると、「優しいというかそれが平和なのよ」と話した。

家庭の中では「お母さんが機嫌悪いのとお父さんが機嫌悪いのはちょっと違うじゃないですか。お父さんが病気になるのとお母さんが病気になるのも違う。大黒柱はお父さんじゃなくて本当はお母さんなのよ」と実感を込めた。