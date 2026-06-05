是枝監督「大悟さんの視線は自然と綾瀬さんに向いていた」『箱の中の羊』台本になかった名シーン誕生秘話【是枝裕和インタビュー】
この記事の画像を見る
『万引き家族』以来、8年ぶりとなるオリジナル脚本で、再び家族を描いた――。
是枝裕和監督最新作『箱の中の羊』が、5月29日（金）に公開された。舞台は、少し先の未来。子どもを亡くした夫婦が迎え入れたのは、息子と瓜二つのヒューマノイドだった。喪失を抱えた家族の姿を通して、人を愛すること、共に生きることの意味を静かに問いかける。
脚本開発の裏側から、夫婦役を演じた綾瀬はるか、大悟との撮影秘話、さらに“台本にはなかった”という印象的なシーンが生まれた瞬間まで、是枝監督に話を聞いた。
――『箱の中の羊』というタイトルは、劇中で綾瀬はるかさん演じる音々（おとね）が、ヒューマノイドとして帰ってきた息子・翔（演：耼木里夢）に読み聞かせする『星の王子さま』からの引用です。もともと、あたためていたモチーフだったのでしょうか。
是枝裕和（以下、是枝） いや、全然。もちろん、読んだことはありましたけど、なんだかよくわからない話だな、というのが正直な感想でした。ただ、音々が寝る前に読み聞かせる絵本は、ヒューマノイドには理解しづらいものがいいなと思っていたんです。そのときふと、思い浮かんだのが、大切なことは目に見えない、と語る『星の王子さま』のことでした。それはつまり、想像するということでしょう。
――そうですね。箱の中の羊、というのも、王子さまが望むとおりの羊を描けないかわりに、主人公は穴のあいた箱を描く。想像力のなかに理想がある、というエピソードです。
是枝 人間とヒューマノイドを分けるものは何か、ということを、そのシーンでちょっと軽く前振りしておこうかなと思ったんです。それがだんだんと、作品全体を覆うテーマに育っていきました。
――音々は建築家、大悟さん演じる夫の健介は工務店の二代目社長。劇中には、家もまた見えないところが大事なのだ、というセリフがありました。
是枝 それは、建築家の西沢立衛さんの著書に書いてあったんですよ。音々を建築家にしようと決めて、いろいろ資料を読んだなかでも、西沢さんの著書がとりわけおもしろかった。西沢さんの著書を読んでいると、建築と映画づくりにはとても近しいものがあると感じたんです。「目に見えないところが大事」という文章に触れたとき、ああ、これがテーマなんだと思いました。
■雨が降って撮影を休んでいるあいだに、「キノコ」が生えた
――そもそもなぜ、主人公を建築家にしようと思われたのでしょう。
是枝 最初のプロットでは、家具デザイナーだったんです。どちらにせよ、木に触れるものにしたい、と思っていました。生成AIのヒューマノイドという命のないものに対比して、なにか大きい木を通じて命を描くことができないか、と最初はそれくらいの感覚だったのですが。
――やがて翔は、音々たちの目を盗んで、仲間のヒューマノイドたちと集まり、自分たちのコミュニティをつくろうとしはじめますよね。向かう先は森ですが、ヒューマノイドの電脳ネットワークと菌類のネットワークが重なって、実はそうかけ離れたものではないのかもしれない、と思わされました。
是枝 まさに、その二つに僕も類似性を感じていたんですよ。だから、最終的に森に向かうこともプロット段階から決めていた。そこに、大きな木があるといいな、と思うと同時に、キノコが生えていたらベスト、とも話していたんです。でも、キノコまではなかなか難しいので、あきらめて撮影したんですけど、雨が降って撮影を休んでいるあいだに、生えてしまったんです。
――すごい。
是枝 撮影再開となった日にスタッフが「キノコが生えてます！」って飛んできて。見たら本当に、気持ち悪いくらいに生えていた（笑）。撮影中も、時間がたつほど、ぐんぐん成長するから、初日のぶんは撮りなおして、東京に戻ってきてから、脚本にフィードバックして菌類の話を劇中に足したりしました。
■人間なんていう未完成で未熟な生き物は、進化したAIにとってはどうでもよくなる
――「異なる材質のものをどう繋げていくかが楽しいのだ」というセリフもありましたけど、自然の命とAIが繋がっていく過程に観ながらぞくぞくしていました。
是枝 それも西沢さんの受け売り。ただ、最初から僕のなかに、AIと共存する未来にディストピアのイメージはなかったです。人間なんていう未完成で未熟な生き物は、進化したAIにとってはどうでもよくなるだろうから、支配されるとも思わない。AI側に、そんなことをする必要性すらないんじゃないかと思うんです。物語として描くにしても、陳腐な展開にしかならないし、機械に心が宿るなんて物語も、すでに語りつくされているから、そのどちらでもない着地点を僕なりに探ってみたかった。あまり悲観的にならず、子どもが親離れしていく、あるいは親が子離れしていく話とリンクさせながら描けたらいいなと。
――家って、見た目は変わらないけれど、育っていくものじゃないですか。ヒューマノイドもまた、歳をとらないし見た目は変わらないけど、コミュニケーションによって何かが育っていく。その類似性も、意識されていましたか？
是枝 していました。制作中の約2年間はずっと、『星の王子さま』と建築の話と、それから森と木の話が同時に走り続けていたから、それがどう絡み合い、一つの核として集約されていくのか、ずっと考え続けていたんですよ。どれか一つが暴走しないように気をつけながら、ちゃんと意味のあるリンクをさせたいと思っていたので、それが観ている方に伝わってくれたらうれしいですね。
■綾瀬はるか×大悟が演じる夫婦は「撮っていておもしろかった」
――そうしたイメージが映像としてかたちになっていくなかで、なにか気づきみたいなものはありましたか？
是枝 音々と健介の夫婦は、いろいろと発見が多くて、撮っていてもおもしろかったですね。二人は、ヒューマノイドの翔を受け入れるスタンスが違っていて、どちらかというと健介は最初、しぶしぶといった感じだった。だけどだんだん、音々とはまた違うプロセスを経て、ヒューマノイドとしての翔を受け入れていく。「それでええんちゃう」「知らんけど」っていう彼の曖昧さがいいなあと思ったし、夫婦というのは厳密に同じである必要はない、むしろ曖昧さを許すからこそ一緒にいられるんだなと思いました。
――食卓での会話とか、同じ話をしているようで少しすれちがっている感じがあるシーンも多くて、夫婦のリアルだなあと思ったのですが、それでも一貫して、健介が音々を気遣っているのがわかるのが、よかったですね。
是枝 生成AIの情報として送る、翔の写真を二人で選ぶシーンで、ふと健介が、翔ではなく音々の顔を拡大するんですよね。あれは、台本にはなかったことで。その写真は、生前の翔と音々が水遊びをしているものなのですが、撮影現場で綾瀬さんが、思いきり楽しんでくださったおかげで、こちらが想像していた以上に、屈託のない笑顔がおさめられたんですよ。本当は、その写真で見るべきは翔だったのに、大悟さんの視線は自然と綾瀬さんに向いていた。だから現場で「翔じゃなく音々を拡大してください」って言ったんです。
――そうだったんですね。あの写真をみて、本当の音々はこんなふうに笑うんだ、翔の死はこれを奪ってしまったんだ、というのが切々と伝わってきました。
是枝 そうでしょう。僕も、この笑顔を、笑い声をとりもどしたいから、健介はヒューマノイドを受け入れることを決めたんだな、って気づいたんです。最初から台本にそれを書けていたらかっこいいんだけど、あれは綾瀬さんが屈託なく笑ってくれたこと、それを大悟さんが見落とさなかったことで成立したシーンです。あそこで僕は健介のことが好きになったし、後半、お風呂に入っている健介の耳に音々の笑い声が聴こえてくる、というシーンにも効かせられたんじゃないかなと思います。
■「そこに答えはないのだ」ということを明確にしたかった
――二人が翔を亡くしてから2年。どうやら何かの事故に巻き込まれたらしい、そしてそれは、大きく報じられるようなものだったらしい、ということは冒頭で明かされます。でも、2年もたてば関係のない人たちは忘れてしまう。悲しみは今も続いているのに終わったことにされている。その苦しみが、うかがいしれるシーンでもありました。
是枝 「はやく次の子どもをつくれ」って音々のお母さんが言うのは残酷だし、デリカシーがないようにも感じるけれど、身近な人ほど「終わったことは忘れて、未来を生きたほうがいい」みたいなことを言ってしまうんですよね。子どもの死ほど大きなことでなくとも、苦しみ続けている人を見るのはつらいし、幸せになってほしいとも思うから、立ち直ることをすすめてしまう。だけど、音々のなかでは、終わったことどころか、まだ何も始まっていないだろうと思うんですよ。だから、僕はこの作品を通じて彼女たちの悲しみを癒すのではなく、ようやく止まっていた時計が動き出すまでの過程を描きたかった。ようやくグリーフワークが始まる、くらいのラストにしたいなと。
――是枝監督は、これまでずっと、透明化された人たちの日常に焦点をあててこられたと思うのですが、今回もその意識はありましたか？
是枝 そうですね。『万引き家族』でカンヌ映画祭に招かれたとき、ケイト・ブランシェットが「インビジブルピープル」という表現をしていたんです。「見えないとされてしまう人たちに光をあてた映画が今回の映画祭には多かった、『万引き家族』もその一つである」と。なるほど、と思いました。これまで僕は、家族を描く作家だとか、死と記憶をモチーフにするとか言われてきたけど、全然ピンと来ていなかったんですよ。今作に関しても、たしかに家族を描いてはいるけれど、家族の物語を描いたとは思っていないんですよね。
――翔の事故の真相や、それに関連しているかもしれない子どもたちの失踪事件について、劇中ではとくに説明も解決もされません。でもそこに、監督の意志みたいなものを感じました。この夫婦にとって大事なのはそこではない。二人を傷つけているものは、そんなことではないのだという。
是枝 もちろん。犯人というものが存在するなら捕まることは大事だし、その人が罰せられる必要もあるけれど、そのことによって悲しみが昇華されるかというと、また別の話だと僕は考えているんですよね。僕が描きたかったのは、そうしたことでは解決しないものだったから、あえて提示しておいて放置することを選びました。そのせいですっきりしない人もきっといるだろうけれど、「そこに答えはないのだ」ということを明確にしたかったから。インビジブルな人々だけでなく、感情や関係性にも僕は光をあてたいし、これからもきっと、そういうものを描いていくんだろうなと思います。
取材・文＝立花もも 写真＝金澤正平
▼映画『箱の中の羊』
2026年5月29日（金）全国ロードショー
監督・脚本・編集：是枝裕和
出演：綾瀬はるか、大悟（千鳥）etc
配給：東宝 ギャガ
(c)2026フジテレビジョン・ギャガ・東宝・AOI Pro.
▼映画『箱の中の羊』シナリオブック
「箱の中の羊」是枝裕和 [文芸書] - KADOKAWA