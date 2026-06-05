俳優の賀来賢人（36）が5日、都内で出演しプロデューサーも務めた映画「Never After Dark/ネバーアフターダーク」（監督デイヴ・ボイル）の初日舞台あいさつに出席した。

賀来がボイル氏と共同設立した映像製作会社「SIGNAL181」の第1弾作品で、死者の姉と生者の妹による霊媒師コンビが人里離れた洋館に巣くう亡霊に立ち向かう物語。「全体的にアナログに作ってる」と明かし、VFX（視覚効果）などに頼り過ぎず、糸や巨大ファンなどを駆使した。「今の時代だからこそ新鮮に見えるような演出になった」と手応えを口にした。

吉岡睦雄（49）は現場での“お調子者”エピソードを明かした。監督のボイル氏や、撮影監督を務めた米国人スタッフのパトリック氏らからの演出を受ける際に、賀来から日本語と英語どちらが良いかを聞かれ「英語でいっちゃおうよ」と回答。だが、いざ演出の指示が飛んでくると「2人の英語がさっぱり分からなくて…ずっとリアリー？、オーケー、サンキューを言ってました」と明かして笑いを誘った。賀来は「全部理解してやられてました」としっかりフォローした。