凡庸スキルの合わせ技で真価を発揮。どんな高度な技でも、完璧に模倣できる特性／役目を果たした日陰の勇者は、辺境で自由に生きていきます
『役目を果たした日陰の勇者は、辺境で自由に生きていきます』（船野真帆：作画、丘野優：原作、布施龍太：キャラクター原案/スターツ出版）10回【全11回】
魔王を倒した勇者の自由気ままなセカンドライフ。辺境の奥地で目の当たりにした光景とは!?
勇者パーティーの荷物持ちでありながら、単独で魔王を討伐したクレイ。しかし、地位や名声に頓着しない彼はその栄光をあっさり手放し、姿を消した。 向かった先は、誰もが開拓を諦めた辺境の地獄――“辺獄” 。「鑑定」と「模倣」のスキルを駆使してさまざまな技術を会得したクレイは、荒れ果てた魔境の地を切り拓き、自由気ままな開拓生活を謳歌する。さらに、最新3巻で描かれる王都編では事態が一変。親友を守るため、クレイは正体を隠して再び表舞台へ舞い戻るのだが――!? 引退した真の勇者が挑む辺境開拓ファンタジー『役目を果たした日陰の勇者は、辺境で自由に生きていきます』をお楽しみください！
魔王を倒した勇者の自由気ままなセカンドライフ。辺境の奥地で目の当たりにした光景とは!?
勇者パーティーの荷物持ちでありながら、単独で魔王を討伐したクレイ。しかし、地位や名声に頓着しない彼はその栄光をあっさり手放し、姿を消した。 向かった先は、誰もが開拓を諦めた辺境の地獄――“辺獄” 。「鑑定」と「模倣」のスキルを駆使してさまざまな技術を会得したクレイは、荒れ果てた魔境の地を切り拓き、自由気ままな開拓生活を謳歌する。さらに、最新3巻で描かれる王都編では事態が一変。親友を守るため、クレイは正体を隠して再び表舞台へ舞い戻るのだが――!? 引退した真の勇者が挑む辺境開拓ファンタジー『役目を果たした日陰の勇者は、辺境で自由に生きていきます』をお楽しみください！