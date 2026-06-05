もしも【ALPHA DRIVE ONE】が同じクラスだったら...？Prologue Single ＜No School Tomorrow＞にちなんだ青春妄想トーク♡

韓国Mnetのグローバルオーディション番組から誕生したK-POPボーイズグループ「ALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）」がRay WEBに初登場！今回は、デビュー後初のカムバックとしてリリースされたPrologue Single の世界観にあわせて、“もしもメンバーと同じクラスだったら…”をテーマに、胸きゅんなスクールトークをお届け♡ 個性あふれる青春トークは必見です。

ALPHA DRIVE ONEの基本プロフィールをCHECK！

ALPHA DRIVE ONEは、韓国Mnetのグローバルオーディション番組から誕生したK-POPボーイズグループ。 グループ名には、「最高を目指す（ALPHA）」、「情熱と推進力（DRIVE）」、「ひとつのチーム（ONE）」という意味が込められています。 個性豊かなメンバーが集まった注目のグループです♡ ＼オーディションの動画はこちら♡／ Check! ファンダム名は？ 「ALLYZ（読み方：エリズ）」 ファンといつも（Always）一緒にいるという止まることのない願いが込められています。 Check! デビュー前から数々の快挙を達成！ デビュー前にも関わらず、「2025 MAMA AWARDS」や「MMA2025（The 17th Melon Music Awards）」で先行配信曲「FORMULA」のパフォーマンスを披露。 世界中のファンが注目するなか、デビュー前とは思えない圧巻のステージで観客を魅了しました♡ そして2026年1月12日、THE 1ST MINI ALBUM ‘EUPHORIA’で待望の韓国デビュー。 韓国デビュー作品となる1ST MINI ALBUM ‘EUPHORIA’は、発売初日に113万枚を突破し、ミリオンを達成。 初動売上は144万枚を超え、歴代K-POPグループのデビューアルバム初動2位という快挙を成し遂げました。 さらに、デビュー曲で韓国の地上波3局の音楽番組すべてで1位を獲得したボーイズグループとして、9年ぶりに新たな歴史を打ち立てるなど、華々しいデビューを飾りましたよ。

もしも、ALPHA DRIVE ONEが同じクラスだったら…？

そんなALPHA DRIVE ONEが、2026年5月26日（火）にデビュー後初のカムバックとなるPrologue Single をリリース！ そこで今回は、Prologue Single にちなんで、学校・休校・放課後・青春をテーマに、胸きゅんなスクールトークをお届け♡ もし突然「明日休校！」になったら、メンバーみんなでどんな1日を過ごしたい？ もしもメンバーと同じクラスだったら、文化祭でなにをしたい？ALLYZが同じクラスにいたら、どうやって仲良くなりたい？学校帰りにALLYZと寄り道するなら、どこへ行きたい？ そんな“もしも同じクラスだったら…”という妄想シチュエーションを、メンバーたちにたっぷり語ってもらいました♡ さらに、メンバー同士で選ぶ投票企画では、普段の関係性はもちろん、メンバーだからこそ知っている素顔も明らかに！ 読んでいるだけで、まるで同じクラスにいるような気分になれる青春トークをお楽しみください♡

個性あふれる〈SCHOOL TALK〉Q＆A

突然できた休校の日の過ごし方から、文化祭でやってみたいこと、ALLYZへの話しかけ方、放課後の寄り道プランまで、4つのQ＆Aをお届けします。 メンバーそれぞれの個性がぎゅっと詰まった青春トークをチェック♡

もし突然「明日休校！」になったら、メンバーみんなでなにをしたい？

まずは、メンバープロフィールとあわせて、Prologue Single にちなんだ“もし突然「明日休校！」になったら、メンバーみんなでなにをしたい？”という質問の回答をお届け。 それぞれのキャラクター性が光る回答をCHECK！ LEO（リオ） 生年月日：2002年8月22日 「宿舎でゆっくり休んで、夜にはメンバーたちと一緒に外へ出かけて、おいしいお肉を食べたりショッピングをしたりしたいです。 時間があればボウリングもしながら、みんなで楽しく遊べたら最高の1日になりそうです」 JUNSEO（ジュンソ） 生年月日：2001年11月20日 「メンバーたちと一緒に日帰り旅行へ行きたいです。 晴れた空を見ながら一緒に癒されて、おいしいものも食べながら、素敵な思い出を作りたいです」 ARNO（アルノ） 生年月日：2002年7月7日 「メンバーたちといろんな場所を見て回ったり、ショッピングをしたりしながら、のんびり1日を過ごしたいです」 SANGWON（サンウォン） 生年月日：2003年5月8日 「もし急に休みの日ができたら、メンバーたちと弾丸旅行に行きたいです。 最近すごく海が見たくて、海を眺めながらおいしいものを食べて、癒される時間を過ごしたいです」 XINLONG（シンロン） 生年月日：2005年3月11日 「しっかり休んだあと、メンバーたちとショッピングをしたり、おいしいご飯を食べに行ったりしたいです。 全部楽しんだあとに、ゆっくり散歩しながら宿舎に戻れたら本当に幸せだと思います。そんな普通で穏やかな1日こそ、より大切に感じます」 ANXIN（アンシン） 生年月日：2006年12月25日 「メンバーたちと一緒に漢江へピクニックに行きたいです。 急にお休みができたら、おいしいおやつを食べながら、普段はなかなかできないような深い話もして、ゆっくり時間を過ごしたいです」 SANGHYEON（サンヒョン） 生年月日：2007年9月19日 「もし明日学校が休みになったら、メンバーみんなと遠くまで遊びに行きたいです。 おいしいものを食べたり、きれいな景色を見たりしながら、楽しい思い出を作りたいです」

もしもメンバーと同じクラスだったら、文化祭でなにをしたい？

LEO「学園祭で演劇に挑戦してみたいです。 普段、メンバーたちが演技している姿を想像したことがないんですが、考えただけでも面白そうで楽しそうなので、ぜひ一度やってみたいです」 JUNSEO「学園祭のステージに立って、かっこいいパフォーマンスをしてみたいです。 実は高校生の頃、Wanna One先輩の楽曲で学園祭のステージに立ったことがあるんですが、そのときの熱い雰囲気が今でもすごくいい思い出として残っています。 だから、メンバーたちともそんなステージを作ってみたいです」 ARNO「メンバーたちと一緒にバスケットボールの試合をしてみたいです。 みんな本気でやっているのに、なぜかすごく面白い場面がたくさん生まれそうで、想像するだけで面白そうです」 SANGWON「ミュージカルに挑戦してみたいです。メンバーたちと一緒に演技をして、歌も歌いながらひとつのステージを作り上げていけたら、本当に楽しくて素敵な思い出になると思います」 XINLONG「教室でヒップホップを流して、それぞれ食べたいものを持ち寄って、みんなで食べながら踊ったり遊んだりしたいです（笑）。 友だちと自由に楽しむ学園祭の雰囲気が、本当に楽しそうだと思います」 ANXIN「僕はお化け屋敷をやってみたいです。 メンバーたちと一緒に準備したら、お互い驚かせあいながらすごく楽しくなりそうですし、来てくださる方にも楽しく体験していただけると思います」 SANGHYEON「もしメンバー全員が同じクラスだったら、『今日は休校！』みたいな感じで、みんなで学園祭を見て回りたいです。メンバーたちと自由に遊ぶ時間が、一番楽しいと思います」

ALLYZが同じクラスにいたら、どうやって仲良くなりたい？

LEO「最初からすごく積極的に話しかけるというよりは、自然に隣で話しながら仲良くなっていくタイプだと思います。 『その靴可愛いね！』とか、『今日のヘアスタイル、なんか雰囲気違うね？』みたいな何気ない会話をしながら、気楽に距離を縮めていきたいです」 JUNSEO「『一緒にお昼食べる？』って、まずは自分から声をかけると思います。 ALLYZにも、一緒にご飯を食べられる友だとがいたら心強いんじゃないかなって思います！」 ARNO「『なんか僕たち運命っぽくない？ どう思う？』って、冗談っぽく話しかけると思います。 ALLYZのことが大好きなので、明るく楽しく先に仲良くなりたいです」 SANGWON「ALLYZに『僕たちのメンバーのなかで誰が一番かっこいいと思う？』みたいな質問をしながら、いたずらっぽく話してみたいです。 お互い笑いながら、すぐ仲良くなれそうで楽しそうだと思います」 XINLONG「僕からお菓子をたくさん持っていって、『隣の席、座ってもいい？』って聞くと思います。そんなふうに気軽に話していたら、すぐ仲良くなれそうです」 ANXIN「『一緒にコンビニ行きませんか？』って、自然に声をかけたいです。 緊張する雰囲気よりも、軽く一緒におやつを食べながら話すほうが、もっと早く仲良くなれる気がします。トッポッキとかも一緒に食べに行きたいです」 SANGHYEON「僕は最初、少し慎重に様子を見るタイプなので、すぐに積極的に話しかけることはできないと思います。 でも、少しずつ会話しながら自然に仲良くなっていきたいです」

学校帰りにALLYZと寄り道するなら、どこへ行きたい？

LEO「学校が終わったあと、ALLYZと一緒にPCバン（韓国でいうネットカフェ）へ行ってみたいです。 ゲームがすごく得意だったり大好きというタイプではないんですが、学生時代にPCバンへあまり行けなかったので、一度くらいは一緒に行って楽しく遊んでみたいです」 JUNSEO「学校が終わったら、一緒に映画を観に行きませんか？？ 映画館で食べるポップコーンが好きなんですが、ALLYZと一緒に行けたらもっと楽しい気がします」 ARNO「ALLYZと学校終わりに遊園地のお化け屋敷へ一緒に行ってみたいです。 一緒に驚いたり笑ったりしながら、すぐ仲良くなれそうですし、楽しい思い出もたくさん作れそうです」 SANGWON「ALLYZと一緒にバドミントンや卓球をしたいです。 学校帰りに友だちとよくやっていた思い出があるので、その頃を思い出しながら一緒に楽しく遊びたいです」 XINLONG「学校が終わったあと、一緒に家へ行って僕が料理を作ってあげたいです！ 僕の料理の腕前をちゃんと披露しながら、おいしいものを一緒に食べて、気楽に話していたらもっと早く仲良くなれそうです」 ANXIN「学校が終わったあと、一緒にトッポッキを食べに行きたいです。 おいしいものを食べながら自然に話していたら、もっと早く仲良くなれそうですし、本当に幸せな時間になりそうです」 SANGHYEON「学校が終わったあと、学校前の軽食屋さんで軽くお腹を満たしたいです。 そして『まだ新学期始まったばかりだし、今日は1日だけ塾休んじゃおう！』って言いながら、一緒にショッピングモールみたいな場所へ遊びに行けたらすごく楽しそうです」

お互いの印象が丸わかり♡“メンバー投票企画”をCHECK

休校の知らせに一番テンションが上がりそうなメンバーや、学級委員長にふさわしいメンバーを、メンバー同士で投票！ いつも一緒に過ごしているからこそわかる、それぞれの素顔や関係性が見えてくる結果に...♡ Check! 休校が決まった瞬間、一番テンションが上がってそうなメンバーは？ 堂々の1位はANXIN！ 投票したメンバー：LEO、SANGWON、XINLONG、ANXIN、SANGHYEON LEO「休校の知らせを聞いた瞬間に喜んでいる姿が、もう想像できます。本当に誰よりもテンションが上がりそうです」 SANGWON「メンバーみんな喜びそうですが、そのなかでもANXINが一番喜びそうです。普段から自由な時間を一番上手に楽しむメンバーなので、休校になったら誰よりも幸せそうだと思います」 XINLONG「普段からショッピングをしたり、ゆっくり休む時間が好きなので、休校の知らせを聞いたらすごく喜びそうです」 ANXIN「メンバーのなかで、一番休みの日を満喫しているメンバーは僕だと思います！（笑）」 SANGHYEON「もともとテンションも高いので、急に休校になったら一番大きく喜びそうです」 2位：LEO 投票したメンバー：JUNSEO、ARNO JUNSEO「休校の知らせを聞いた瞬間、誰よりも大きな声で叫びそうです！（笑）」 ARNO「もうリアクションしている姿が目に浮かびます（笑）」 Check! メンバーのなかで学級委員長に相応しいと思うメンバーは？ 納得の1位！JUNSEO 投票したメンバー：LEO、ARNO、SANGWON、XINLONG、SANGHYEON LEO「雰囲気をうまくまとめてくれますし、ものごとをきちんと整理するのも上手な性格なので、メンバーのなかで一番クラス委員長に似あうと思います」 ARNO「なんというか、“学級委員長っぽい”雰囲気があります。友だちのこともしっかり気にかけてくれそうですし、すごく頼りがいがあります（笑） 」 SANGWON「こういう質問ではいつもJUNSEOさんを選んでいる気がするんですが、それくらいリーダーシップがあって、クラスを一番うまくまとめてくれそうだと思ったので選びました」 XINLONG「落ち着いているときもあれば、一緒に思いきり盛り上がってくれるときもあるので、クラスの雰囲気をすごくよく引っ張ってくれそうです」 SANGHYEON「クラスの雰囲気をよくしてくれるのはもちろん、たくさんあるクラスのなかでも『僕たちのクラスが一番！』と思えるように引っ張ってくれそうです」 2位：LEO 投票したメンバー：JUNSEO JUNSEO「LEOはチームでもメンバーたちを本当にうまく引っ張ってくれているので、学級委員長になっても友だちのことをしっかり気にかけながら、かっこよくまとめてくれそうです」 2位：XINLONG 投票したメンバー：ANXIN ANXIN「普段から責任感が強いメンバーなので、学級委員長の役割も本当に上手にこなしそうです」

デビュー後初のカムバック！Prologue Single ＜No School Tomorrow＞がリリース

今年1月12日に韓国デビューを果たしたALPHA DRIVE ONE。今回のカムバックを通じ、新たなジャンルでこれまでとは異なる魅力を披露し、2nd ミニアルバムへと続くストーリーの序章を予告しています。 Prologue Single は、突然の休校によって訪れた贈り物のような1日を背景に、日常から解き放たれた少年たちの多彩な感情を描いています。 思いがけない日常からの逸脱がもたらす、刺激的な解放感を込めた今作は、初夏の少年らしいビジュアルに‘Cold Summer Youth’のエネルギーを重ねることで、ALPHA DRIVE ONEならではの唯一無二の‘ロマンエナジェティック’なムードを完成させました。 突然訪れた特別な1日を通して、きらめく青春のもうひとつの側面を表現していますよ。 Prologue Single 概要 リリース日時：2026年5月26日（火）18:00 形態：Digital Single TRACK LIST OMG!Good Life OMG!Good Life 写真提供：WAKEONE

ライター Ray WEB編集部

Ray WEB編集部 大竹萌寧