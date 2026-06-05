【浅倉透 おしごとエフォートレス Ver.】 受注期間：6月30日まで 11月 → 2027年1月 発売予定 価格：19,800円

海外のホビーメーカー「SSR FIGURE」は、フィギュア「浅倉透 おしごとエフォートレス Ver.」の仕様変更および発売月延期を発表した。

本製品は、「アイドルマスター シャイニーカラーズ」×「雀魂」コラボレーションより、ノクチルの「浅倉透」がスキン「おしごとエフォートレス」の衣装で1/7スケールフィギュア化したもの。

今回同社公式Xアカウントにて本内容を発表しており、本製品の公開後、顔造形に関してさまざまな意見を頂戴し、当初案内していた仕様について、期待に沿う表現となっていなかった点があった旨を謝罪。より浅倉透らしい表情を再現できるよう、顔立ちや表情の造形を中心に調整を行なっていることを伝えている。

また本仕様変更に伴い、品質向上のため生産スケジュールを見直した結果、当初2026年11月発売予定だったところを、2027年1月に発売を延期する旨を伝えているほか、受注期間も6月30日まで延期することを発表した。

今回の仕様変更と発売月延期について同社は、「今後も制作体制および品質管理のさらなる向上に努め、よりご満足いただける商品をお届けできるよう尽力してまいります。お客様にはご迷惑をおかけいたしますことをお詫び申し上げます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。」とコメントしている。

SSR FIGURE「浅倉 透 おしごとエフォートレス Ver.」1/7スケールフィギュア

商品仕様変更および受注期間延長のお知らせ



平素より弊社商品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。



このたび、「浅倉 透 おしごとエフォートレス… pic.twitter.com/jRTN7yECrG - SSR FIGURE (@SSRFIGURE) June 4, 2026

(C)2019 Soul Games, Inc. (C)2019 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.