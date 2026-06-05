九州各地の印刷や広告に関連する企業が一堂に会する展示会が、福岡市で始まりました。“ナフサショック”など中東情勢の悪化による影響がある中、それを逆手にとってPRする企業も出てきています。

福岡市博多区の福岡国際センターで、5日と6日に開かれている「九州印刷情報産業展」。



最新の印刷機器やデジタルサイネージなど、印刷や広告に関連する企業114社が出展しています。

会場の一角で行われていたのは、アーティストによるライブペインティングです。



■ポップアーティスト・QPさん

「今回のライブペイントの画材を買いに行った時も、予算があるから“それぐらい”と思っていたよりも高かったというのはありました。」



中東情勢の影響をじわじわと感じているといいます。



■QPさん

「画材の金額で作品の金額を上げることは、ほとんどの人がやってないと思うんですよね。下がってくれるのであれば、下がってもらうのが一番。」

そうした中、中東情勢を逆手に取ったPRをする会社も。



アクリルグッズ用のプリンターを扱うこちらの企業は、独自の技術によりプリントの前処理が不要で、その分、コストダウンできるとうたっています。



アクリル自体も“ナフサショック”で値上がりする中、費用を抑える提案ができるのが強みです。



■武藤工業・長谷川暁宏 所長

「ピンチはチャンスではないですが、コストダウンのお役に立てる提案だと考えています。」



先行きが不透明な状況で、現場では試行錯誤が続いています。