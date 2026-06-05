GYDA×MLBコラボが今夏も登場♡ビスチェやワンピで叶える旬スポーツMIX

毎シーズン人気を集める「GYDA」と「MLB」のコラボレーションアイテムが、この夏も登場♡2026年6月12日（金）より先行予約がスタートします。今回は、スポーティーなチームロゴとGYDAらしい女性らしさを融合した全4型をラインナップ。ビジューを贅沢にあしらった華やかなデザインで、カジュアルながらもオンナ度を高めてくれる注目コレクションです。

ビジューが主役の華やかデザイン

今回のコレクションは、LOS ANGELES DODGERS、DETROIT TIGERS、CHICAGO WHITE SOXの3チームをモチーフに展開。

GYDA［MLB］bijou logo lineビスチェ

価格：7,990円(税込)

フロントにビジューで表現したチームロゴが印象的な「GYDA［MLB］bijou logo lineビスチェ」は、コンパクトなシルエットでトレンド感たっぷり。

カラー：オフホワイト、グレー、ブラック

GYDA［MLB］bijou logoベアワンピース

価格：9,990円(税込)

また、「GYDA［MLB］bijou logoベアワンピース」は、ビジューストラップが女性らしさを引き立てる一着。

カラー：オフホワイト、グレー、ブラック

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セットアップで楽しむ旬のスポーツMIX

GYDA［MLB］bijou logoBIGパーカー

価格：12,980円(税込)

リラックス感のあるスタイリングを楽しみたい方には、セットアップ対応アイテムがおすすめ。

「GYDA［MLB］bijou logoBIGパーカー」は、ゆったりとしたシルエットが魅力。

カラー：オフホワイト、グレー、ブラック

GYDA［MLB］bijou logoショートパンツ

価格：8,990円(税込)

カラー：オフホワイト、グレー、ブラック

同シリーズの「GYDA［MLB］bijou logoショートパンツ」とセットで着用すれば、スポーティーなムードと女性らしい抜け感を両立した旬のスタイリングが完成します♪

※本商品はMLBと株式会社グレイスの商品化契約に基づき展開するものです。

先行予約は2026年6月12日（金）12時よりRUNWAY channel、ZOZOTOWN、SHOPLISTでスタート。店舗販売は2026年6月25日（木）を予定しています。

この夏だけの特別コラボを見逃さないで♡

スポーツカルチャーを象徴するMLBと、女性らしいカジュアルスタイルを提案するGYDAが出会った特別なコレクション。

ビジューの華やかさとスポーティーなデザインが絶妙にマッチし、普段のコーデをワンランクアップしてくれます♡

数量限定で注目度も高いため、気になる方は予約開始日にぜひチェックしてみてください。