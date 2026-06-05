◇プロ野球セ・パ交流戦 DeNA-ソフトバンク(5日、横浜スタジアム)

DeNAの牧秀悟選手が3回の第2打席で、1軍復帰後初の本塁打となる逆転3ランを放ちました。

牧選手は前日の4日に、足の負傷から約1か月ぶり1軍復帰。2安打を放つ活躍で、楽天戦での大逆転勝ちに貢献しました。

そしてこの日も2番・セカンドでスタメン出場。すると0-1で迎えた3回、無死1、2塁の状況で第2打席に入り、相手先発・大関友久投手が投じた初球のストレートを完璧に捉えます。打球はセンター方向へぐんぐん伸び、バックスクリーン左側に飛び込む逆転3ランとなりました。

ベンチで祝福を受けたあとはおなじみの「デスターシャ」のポーズも飛び出すと球場からは割れんばかりの歓声が上がりました。

牧選手は「前の2人が繋いでくれたチャンスだったので、必ず結果に繋げようと打席に入りました。チームによい流れを持ってくることができて本当に嬉しいです！」と、 笑顔の後すぐに表情を引き締めてコメントしました。

打球速度:174km/h、打球角度:27度、推定飛距離:123mの豪快な一撃となりました。