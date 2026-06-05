西川貴教が、2026年10月クールTVアニメ『獣王武神ダンデヴァイン』OPテーマを担当することが決定！

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西川貴教が、2026年10月クール放送のTVアニメ『獣王武神ダンデヴァイン』(じゅうおうむじん ダンデヴァイン)OPテーマを担当することが決定した。

『獣王武神ダンデヴァイン』は、グッドスマイルカンパニーが2026年に迎える創業25周年に向けて始動した新プロジェクト『合体神シリーズ』の第1弾作品として制作される完全新作アニメ。同社のメカ系レーベル「メカスマ」が、全世界の合体ロボットファンへ向け、長年にわたり多くのファンを魅了し続けてきた「合体ロボ」の熱狂を、現代の新たな映像表現で描き出す。

本プロジェクトでは、毎年違ったモチーフの合体ロボットアニメをシリーズ展開。令和における合体ロボットアニメの「新定番」を目指す、これまでにない挑戦となる。

OPテーマの詳細は、後日発表予定。

＜西川貴教 コメント＞

この度『獣王武神ダンデヴァイン』のOPテーマを担当させていただくことになりました。

ロボットアニメで育ってきた世代なので、日本が誇るロボットアニメを世界に発信していきたい、そんな思いで作らせていただいております。

ダンデヴァイン、OPテーマのほうもぜひご期待ください。

●作品情報

『獣王武神ダンデヴァイン』



2026年10月クール ＊放送局・放送日時は後日発表

原作：グッドスマイルカンパニー・ライデンフィルム

キャスト

寺島拓篤(静寂戟刃) 白石晴香(久住茜) 会沢紗弥(静寂きれい)

監督：曹毅

シリーズ構成・脚本：井上敏樹

キャラクターデザイン原案：まじろ

アニメーションキャラクターデザイン：robin

メカニックデザイン：GOD BRAVE STUDIO

音響監督：岩浪美和

アニメーション制作：ライデンフィルム・カヤックアニメーション

＜あらすじ＞

合体ロボット「ダンデヴァイン」が謎の敵「アポスドール」を撃退して20年。世界は平和だったが、ダンデヴァインの玩具化で⼀世を⾵靡した「おもちゃメーカー・キャスガ」はダンデヴァインに依存し過ぎの結果、経営悪化の⼀途をたどりつつあった。

平和を乱してでもダンデヴァインの復活を願うキャスガ社⻑の「静寂弦⼗郎(しじまげんじゅうろう)」。そんな彼の願望が天に届いたか、再び東京にアポスドールが現れる。

20年間何事もなく平和に浸りきった⼈々は⼤パニックに陥る。皆が逃げ惑う中、かつてメインパイロットだった叔⽗「⿊岩勇作(くろいわゆうさく)」に誘われ、ダンデヴァインに乗り込む⾼校⽣「静寂戟刃(しじまげきは)」。

果たして、新たに現れたアポスドールの⽬的は何なのか︖キャスガは再び玩具業界の覇権を⼿にするのか︖

新たなる戦いが幕を開ける︕

©グッドスマイルカンパニー・ライデンフィルム／DANDIVINE Project

関連リンク

『獣王武神ダンデヴァイン』公式サイト

https://gattaishin.com/dandivine/

西川貴教オフィシャルサイト

https://www.takanorinishikawa.com/