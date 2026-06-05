西川貴教が、2026年10月クールTVアニメ『獣王武神ダンデヴァイン』OPテーマを担当することが決定！
西川貴教が、2026年10月クール放送のTVアニメ『獣王武神ダンデヴァイン』(じゅうおうむじん ダンデヴァイン)OPテーマを担当することが決定した。
『獣王武神ダンデヴァイン』は、グッドスマイルカンパニーが2026年に迎える創業25周年に向けて始動した新プロジェクト『合体神シリーズ』の第1弾作品として制作される完全新作アニメ。同社のメカ系レーベル「メカスマ」が、全世界の合体ロボットファンへ向け、長年にわたり多くのファンを魅了し続けてきた「合体ロボ」の熱狂を、現代の新たな映像表現で描き出す。
本プロジェクトでは、毎年違ったモチーフの合体ロボットアニメをシリーズ展開。令和における合体ロボットアニメの「新定番」を目指す、これまでにない挑戦となる。
OPテーマの詳細は、後日発表予定。
＜西川貴教 コメント＞
この度『獣王武神ダンデヴァイン』のOPテーマを担当させていただくことになりました。
ロボットアニメで育ってきた世代なので、日本が誇るロボットアニメを世界に発信していきたい、そんな思いで作らせていただいております。
ダンデヴァイン、OPテーマのほうもぜひご期待ください。
●作品情報
『獣王武神ダンデヴァイン』
2026年10月クール ＊放送局・放送日時は後日発表
原作：グッドスマイルカンパニー・ライデンフィルム
キャスト
寺島拓篤(静寂戟刃) 白石晴香(久住茜) 会沢紗弥(静寂きれい)
監督：曹毅
シリーズ構成・脚本：井上敏樹
キャラクターデザイン原案：まじろ
アニメーションキャラクターデザイン：robin
メカニックデザイン：GOD BRAVE STUDIO
音響監督：岩浪美和
アニメーション制作：ライデンフィルム・カヤックアニメーション
＜あらすじ＞
合体ロボット「ダンデヴァイン」が謎の敵「アポスドール」を撃退して20年。世界は平和だったが、ダンデヴァインの玩具化で⼀世を⾵靡した「おもちゃメーカー・キャスガ」はダンデヴァインに依存し過ぎの結果、経営悪化の⼀途をたどりつつあった。
平和を乱してでもダンデヴァインの復活を願うキャスガ社⻑の「静寂弦⼗郎(しじまげんじゅうろう)」。そんな彼の願望が天に届いたか、再び東京にアポスドールが現れる。
20年間何事もなく平和に浸りきった⼈々は⼤パニックに陥る。皆が逃げ惑う中、かつてメインパイロットだった叔⽗「⿊岩勇作(くろいわゆうさく)」に誘われ、ダンデヴァインに乗り込む⾼校⽣「静寂戟刃(しじまげきは)」。
果たして、新たに現れたアポスドールの⽬的は何なのか︖キャスガは再び玩具業界の覇権を⼿にするのか︖
新たなる戦いが幕を開ける︕
©グッドスマイルカンパニー・ライデンフィルム／DANDIVINE Project
関連リンク
『獣王武神ダンデヴァイン』公式サイト
https://gattaishin.com/dandivine/
西川貴教オフィシャルサイト
https://www.takanorinishikawa.com/
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優