GENERATIONS中務裕太、舞台あいさつで衝撃告白「ボトックスしたい」 メンバーもびっくり「これ全国やで!?」「何を言っているの？」
ライブフィルム『GENERATIONS “6IX SENSE”LIVE IN CINEMA』（19日公開）のプレミア先行上映舞台あいさつが5日、都内で行われ、白濱亜嵐、片寄涼太、数原龍友、小森隼、佐野玲於、中務裕太のGENERATIONS全員が登壇した。質問コーナーでは、中務がやってみたいこととして「ボトックス」を挙げ、メンバーがツッコミを入れる場面があった。
【写真】たのしそう！GENEガチャをまわす数原龍友＆片寄涼太
本作は、2024年に新たな体制でリスタートを切ったGENERATIONSが、昨年全国8都市14公演を駆け抜けたアリーナツアー『GENERATIONS LIVE TOUR 2025 “6IX SENSE”』のファイナル公演を収めたライブフィルム。GENERATIONSと観客がひとつになったあの夜の熱量を、「2D」だけではなく「SCREENX」「4DX」「ULTRA 4DX」といった上映フォーマットの大スクリーンで体感することができる。
質問BOXからランダムに引いたファンからの質問に答えるコーナーでは、メンバーが「もしチャレンジする機会があればやってみたかったこと」についてトークが展開。白濱が「留学してみたかった」、数原が「みんなでマグロを釣りに行きたい」、片寄は「寿司を握ってみたい」、佐野は「みんなでキャンプに行きたい」、小森が「もっと売れたい」という個性あふれる回答の中、中務は「ボトックス」と告白。
さらに「おでこのしわがひどいんですよ（笑）」と正直に打ち明けると、今回の舞台あいさつは全国の劇場で中継が行われている上、会場にはテレビや報道陣が詰めかけている中での発言にメンバーも爆笑しつつ「アホなん？（笑）」「これ全国やで!?分かってる？」「びっくりするわ！（笑）」「ここで言うこと？」「何を言っているの？」とツッコミの嵐。観客からも爆笑が巻き起こっていた。
【写真】たのしそう！GENEガチャをまわす数原龍友＆片寄涼太
本作は、2024年に新たな体制でリスタートを切ったGENERATIONSが、昨年全国8都市14公演を駆け抜けたアリーナツアー『GENERATIONS LIVE TOUR 2025 “6IX SENSE”』のファイナル公演を収めたライブフィルム。GENERATIONSと観客がひとつになったあの夜の熱量を、「2D」だけではなく「SCREENX」「4DX」「ULTRA 4DX」といった上映フォーマットの大スクリーンで体感することができる。
さらに「おでこのしわがひどいんですよ（笑）」と正直に打ち明けると、今回の舞台あいさつは全国の劇場で中継が行われている上、会場にはテレビや報道陣が詰めかけている中での発言にメンバーも爆笑しつつ「アホなん？（笑）」「これ全国やで!?分かってる？」「びっくりするわ！（笑）」「ここで言うこと？」「何を言っているの？」とツッコミの嵐。観客からも爆笑が巻き起こっていた。