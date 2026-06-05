【渋谷】Wpc.の人気折りたたみ日傘が当たるかも！？ハズレてもクーポンがもらえるお得なイベントは6月6日限定！

ワールドパーティーが展開する傘ブランド「Wpc.（ダブリュピーシー）」は、2026年6月6日限定で、参加型プロモーションイベント「Wpc.いい夏予報チャレンジ」を開催します。

場所はSHIBUYA109渋谷店の店頭イベントスペース【COCO SPACE】（東京都渋谷区道玄坂2-29-1）です。

夏の抱負を書いて巨大カプセルトイにチャレンジ！

6月6日に、高さ2mの巨大カプセルトイに挑戦できる「Wpc.いい夏予報チャレンジ」を開催。「この夏の抱負」をシールに書いてイベントスタッフに渡すともらえる専用コインで挑戦できます。

Wpc.史上最小の日傘「遮光ミニマ」などの人気折りたたみ日傘が当たるほか、はずれてもWpc. Echika fit 銀座店およびWpc. ONLINE STOREで使える「いい夏予報10％オフクーポン」がもらえます。

「この夏の抱負」は"一人旅に挑戦したい！""行ったことのないお店に入る！"など、どんなことでもOK。

抱負が書かれたシールは、会場内に設置された大型パネルに6月10日まで公開されます。さらに、寄せられた「この夏の抱負」はイベント後には東京メトロ・大阪メトロの女性専用車両をジャックし、中吊り広告として展開されます。

東京バーゲンマニア編集部